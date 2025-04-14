明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

梁朝偉劉嘉玲拍拖睇Coldplay尾場 主音Chris Martin助Rapper蔡承恩宣傳新歌

【明報專訊】英國搖滾天團Coldplay一連4場假啟德體育園主場館舉行《Coldplay：Music Of The Spheres World Tour》巡迴演唱會前晚圓滿結束，共吸引近20萬觀眾欣賞。尾場吸引不少圈中人捧場，包括影帝梁朝偉與太太劉嘉玲、黎姿和高海寧等。Coldplay趁空檔跟香港新一代音樂人交流，當中Rapper蔡承恩（Billy Choi）歌曲《成就解鎖》獲主音Chris Martin揀中一同拍片助他宣傳。

娛樂組

Coldplay香港4場演唱會吸引近20萬名來自世界各地觀眾，是啟德體育園開幕以來最具代表的國際盛事。前晚尾場主音Chris Martin繼續以廣東話打招呼，全場觀眾報以熱烈掌聲與歡呼聲，氣氛熱熾。主音Chris Martin演唱《A Sky Full of Stars》時，呼籲現場觀眾放下手機，全情投入一同跳動，Chris Martin更與不同位置的觀眾互動，拉近與樂迷距離，掀起全晚高潮。

連日來吸引大批圈中人入場欣賞Coldplay演出，首場有影后張曼玉，尾場有影帝梁朝偉與劉嘉玲拍拖睇騷，劉嘉玲在社交平台貼出他們跟張叔平的合照。另外，還有黎姿（現名馬黎珈而）、高海寧、琦琦、林奕匡、黃妍和梁嘉琪等。黎姿在社交網上載與女友人於場內照片，寫道：「Believe in love, if you want love, be love.」

Chris學香港手語送給現場聾人

高海寧與女友人看得興奮手舞足蹈跳起來，表示原本飛去其他地方看Coldplay演唱會，但就不到時間，香港又遲了買不到飛，以為無得睇，點知朋友問她是否有空一起看，覺得自己太幸運，非常盡興又開心。林奕匡伙黃妍捧場，他稱今次睇騷有多個第一次，包括現場看Coldplay演唱會，還有在這麼大體育館幾萬人又唱又跳。

梁嘉琪提到Coldplay演唱會安排劇場視形傳譯：「Coldplay可以有幾warm，朋友有份喺演唱會中擔任劇場視形傳譯，佢提醒我一定要留意《Something Just Like This》呢首歌，Chris Martin專登來港前學定香港嘅手語送畀現場嘅聾人朋友，Thank you Coldplay。」

Marf稱任嘉賓對人生有巨大影響

COLLAR成員邱彥筒（Marf）任Coldplay暖場嘉賓表現獲讚，在社交平台分享感受，表示首場表演時感受到心臟強烈跳動，多謝Coldplay給她機會表演：「我要說一千遍，這個機會對我來說意義重大，肯定會對我的人生和事業產生巨大的影響。」

Billy Choi榮幸和Chris交流獲鼓勵

Coldplay此行除開騷，還跟香港新一代音樂人交流。據悉Coldplay透過華納唱片國際部，邀約年輕音樂人和歌手見面3小時，包括蔡承恩（Billy Choi）、王嘉儀、張蔓姿、Zpecial主音康聰、Lewsz和張天穎等，主音Chris Martin揀了Billy Choi《成就解鎖》一同拍Reels為他宣傳歌曲。Billy Choi在社交平台貼短片，見Chris與一班歌手投入聞歌起舞，表示好榮幸同Coldplay主音Chris Martin見面和邀請大家分享自己的新歌，透露猶豫了很久，最後選了《成就解鎖》，Chris聽完後竟說一齊拍Reels為他宣傳新歌。Billy Choi說：「成首歌都係廣東話，Chris應該聽唔明歌詞內容，相信係melody同編曲令佢感受到呢首歌嘅熱血。坐低傾偈時，我膽粗粗分享覺得自己音樂風格喺香港唔太入流，佢鼓勵我『唔一樣』其實係一種優勢。我反思無論我嘅聲線定風格，都係我獨特之處，亦因為獨特先有人記得我，夾硬迎合市場口味，到最後可能會失去自我，愈做愈迷惘……」

另外，前晚與太太劉嘉玲睇演唱會的梁朝偉，有內地平台傳他會參演《九龍城寨之圍城》前傳《九龍城寨之龍頭》，飾演雷震東。《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超回覆傳媒表示：「未確定演員人選，網上誤傳。」

相關字詞﹕高海寧 黎姿（現名馬黎珈） 劉嘉玲 梁朝偉 英國殿堂級搖滾天團Coldplay

上 / 下一篇新聞