梁朝偉劉嘉玲拍拖睇Coldplay尾場 主音Chris Martin助Rapper蔡承恩宣傳新歌

娛樂組

Coldplay香港4場演唱會吸引近20萬名來自世界各地觀眾，是啟德體育園開幕以來最具代表的國際盛事。前晚尾場主音Chris Martin繼續以廣東話打招呼，全場觀眾報以熱烈掌聲與歡呼聲，氣氛熱熾。主音Chris Martin演唱《A Sky Full of Stars》時，呼籲現場觀眾放下手機，全情投入一同跳動，Chris Martin更與不同位置的觀眾互動，拉近與樂迷距離，掀起全晚高潮。

連日來吸引大批圈中人入場欣賞Coldplay演出，首場有影后張曼玉，尾場有影帝梁朝偉與劉嘉玲拍拖睇騷，劉嘉玲在社交平台貼出他們跟張叔平的合照。另外，還有黎姿（現名馬黎珈而）、高海寧、琦琦、林奕匡、黃妍和梁嘉琪等。黎姿在社交網上載與女友人於場內照片，寫道：「Believe in love, if you want love, be love.」

Chris學香港手語送給現場聾人

高海寧與女友人看得興奮手舞足蹈跳起來，表示原本飛去其他地方看Coldplay演唱會，但就不到時間，香港又遲了買不到飛，以為無得睇，點知朋友問她是否有空一起看，覺得自己太幸運，非常盡興又開心。林奕匡伙黃妍捧場，他稱今次睇騷有多個第一次，包括現場看Coldplay演唱會，還有在這麼大體育館幾萬人又唱又跳。

梁嘉琪提到Coldplay演唱會安排劇場視形傳譯：「Coldplay可以有幾warm，朋友有份喺演唱會中擔任劇場視形傳譯，佢提醒我一定要留意《Something Just Like This》呢首歌，Chris Martin專登來港前學定香港嘅手語送畀現場嘅聾人朋友，Thank you Coldplay。」

Marf稱任嘉賓對人生有巨大影響

COLLAR成員邱彥筒（Marf）任Coldplay暖場嘉賓表現獲讚，在社交平台分享感受，表示首場表演時感受到心臟強烈跳動，多謝Coldplay給她機會表演：「我要說一千遍，這個機會對我來說意義重大，肯定會對我的人生和事業產生巨大的影響。」

Billy Choi榮幸和Chris交流獲鼓勵

Coldplay此行除開騷，還跟香港新一代音樂人交流。據悉Coldplay透過華納唱片國際部，邀約年輕音樂人和歌手見面3小時，包括蔡承恩（Billy Choi）、王嘉儀、張蔓姿、Zpecial主音康聰、Lewsz和張天穎等，主音Chris Martin揀了Billy Choi《成就解鎖》一同拍Reels為他宣傳歌曲。Billy Choi在社交平台貼短片，見Chris與一班歌手投入聞歌起舞，表示好榮幸同Coldplay主音Chris Martin見面和邀請大家分享自己的新歌，透露猶豫了很久，最後選了《成就解鎖》，Chris聽完後竟說一齊拍Reels為他宣傳新歌。Billy Choi說：「成首歌都係廣東話，Chris應該聽唔明歌詞內容，相信係melody同編曲令佢感受到呢首歌嘅熱血。坐低傾偈時，我膽粗粗分享覺得自己音樂風格喺香港唔太入流，佢鼓勵我『唔一樣』其實係一種優勢。我反思無論我嘅聲線定風格，都係我獨特之處，亦因為獨特先有人記得我，夾硬迎合市場口味，到最後可能會失去自我，愈做愈迷惘……」

另外，前晚與太太劉嘉玲睇演唱會的梁朝偉，有內地平台傳他會參演《九龍城寨之圍城》前傳《九龍城寨之龍頭》，飾演雷震東。《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超回覆傳媒表示：「未確定演員人選，網上誤傳。」