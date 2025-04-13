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娛樂

【開箱】《來自誰的啓示》 柳俊烈借神諭殺人

【明報專訊】《屍殺烈車》延尚昊自編自導新片《來自誰的啓示》，由《羅馬》金像導演阿方索克朗（Alfonso Cuaron）監製，《The 8 Show》柳俊烈與《財閥家的小兒子》女星申鉉彬合演，上月21日在影視串流平台Netflix上架；故事講述相信神諭的牧師與受幻覺煎熬的女警捲入一宗失蹤案的《來》片，曾蟬聯Netflix全球非英語電影榜收視冠軍，上周回落至第4位，成績不俗，口碑卻一般，批評電影節奏緩慢，故事平淡，單靠演員表現支撐全片。

牧師女警釋囚命運交織

《來自誰的啓示》講述牧師成敏燦（柳俊烈飾）在老舊社區營運小型教會，由於區內人口減少，教友亦不多，教會日漸失修，下雨時天花會滲水。成敏燦有野心，渴望在大型教會播道，加上發現妻子出軌，一直壓抑着內心的欲望與壓力。另一方面，女警李妍熙（申鉉彬飾）在警校時，胞妹遭變態男禁錮及虐待，雖然最終逃出生天，卻因精神受損而輕生。自此之後，妹妹的幻影每日都出現在妍熙眼前，她設法加入暴力犯罪調查組，每日盯着害死妹妹的釋囚權良來（申敏宰飾）。其後發生另一宗失蹤案，一名中學女生遭綁架，權良來成為嫌疑犯，妍熙設法尋回失蹤者。

成敏燦得悉權良來有綁架前科，碰巧成的兒子走失，他以為是權良來所為，於是跟蹤對方，兩人爭執期間，權良來失足跌落山，此時成敏燦自覺接到神的「意旨」，於是將受重傷的權良來推落山崖。

《來自誰的啓示》改編自同名網絡漫畫，除了主線與原著一樣之外，角色性格及故事結尾也不同。此片主題是人只看自己想看到的，只相信自己想相信的。透過三個角色，將三人不同的背景交織一起；其實他們均有心理病這一共通點，牧師誤傷權良來後，深怕事件曝光影響聲譽，才稱接到「神諭」，私下懲治了對方。權良來自小遭父親虐待，形成嚴重心理創傷，長大後綁架及虐待女生。李妍熙則因為沒能拯救被綁架的妹妹而自責，導致無法擺脫幻覺。

劇情平淡 演員表現佳

《來自誰的啓示》跟延尚昊過往作品不同，沒有喪屍或地獄使者，唯一奇幻元素是李妍熙被化作「鬼魂」的胞妹纏上。《來》片內容明顯較為現實，展現出人盲目或扭曲的信念，這些信念其實多麼可怕及危險。可是兩小時電影中，三人之間的關係很鬆散，沒明顯對立感。

情節過於平淡，欠缺緊張感，幸演員表現出色，特別是柳俊烈扮演「瘋狂」牧師，把角色的矛盾、迷惘、緊張與瘋狂，展現出不同層次的情感，其中一幕講他被捕後，供稱接到「神諭」而犯罪，那種自覺無罪的表情，讓人印象深刻。扮演釋囚權良來的申敏宰表現也很好，入型入格，邪惡感更讓人毛骨悚然。

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