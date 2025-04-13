4新片圍攻 《Minecraft》蟬聯冠軍 觀衆歡呼掟爆谷帶生雞入場 戲院報警 導演稱「奇怪」

據美媒Deadline報道，前日共4部新片在美國開畫，當中以宗教動畫《萬王之王》（The King of Kings，暫譯）收730萬美元，在新片中成績最佳，預計首周末3天可收1800萬美元或以上。《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》金像影帝雷米馬力（Rami Malek）主演的《復仇反擊戰》（The Amateur）緊隨其後，上周五收600萬美元，料首周末可進帳1500萬美元。《美帝崩裂》雅歷士加蘭（Alex Garland）執導的《戰役》（Warfare），雖然在爛番茄網站專業影評人給它95%，在一衆新片中口碑最好，開畫票房只有350萬美元，排在《復》片之後，預計首周末收800萬美元。《死亡無限LOOP》基斯杜化蘭登（Christopher Landon）執導的《奪命狂DATE》（Drop），同樣在爛番茄網站有不錯成績，得分83%，但周五連優先場票房卻輸給《戰役》，收340萬美元，在一衆新片中敬陪末席，且看經過首周末3天，能否反敗為勝。

《Minecraft：我的世界大電影》前日進帳2000萬美元拋離其他新片；事實上該片在美國本土已突破2億美元大關，僅一星期時間全球票房報3.51億美元。改編自電玩遊戲的《Minecraft》，由《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa）與《阿sir嚟自樂人谷》積彼克（Jack Black）合演，故事講述「採礦迷」Steve（積彼克飾）為實現童年夢想，到礦場尋寶，結果找到發光寶石，然後穿越時空，來到古怪立方體奇境「主世界」，並遇上「垃圾佬」Garrison（積遜莫瑪飾）等人，一同聯手對付反派女巫和她率領的豬布林兵團，目標就是返回現實世界。

戲院員工抱怨 曾趕走30少年

《Minecraft》票房直線上升，戲院商卻很頭痛，連日有不少青少年影迷看戲期間「搗亂」的片段在社交平台TikTok瘋傳，未知是否因此助長了相關現象持續發生。據Hollywood Reporter（HP）報道，英美戲院對此現象很苦惱，有員工在網上討論區抱怨，希望《Minecraft》盡快落畫；亦有員工表示個別觀衆製造混亂可以請他離場，集體搗亂卻很難全部趕走；有員工稱曾經趕了30個男孩離開戲院。HP文中開首直言「如果以為最近股票市場很混亂，就要看看上映《Minecraft》的戲院發生什麽事」。從社交媒體流傳的片段所見，不少年輕觀衆買大包爆谷入場後撒滿一地；在特定場面，觀衆會歡呼、尖叫，還見到不止一條片，電影放映中途有觀衆「騎膊馬」，甚至有人帶生雞入場；有院商召警到場，最後幾名男孩被帶離戲院。

有戲院要求家長陪未成年觀衆入場

據報戲院有相應措施，像United會在放映前發出警告若失控情况升級，戲院將會報警；英國連鎖戲院Cineworld則在社交平台表示，拍掌、歡呼，甚至大叫「我是Steve」都受鼓勵，但不能掟東西、製造混亂，「也不能拍攝大銀幕！（那是盜錄）」另外，《Minecraft》在美國屬PG級別，即建議有家長指引，據悉在美國新澤西州有戲院於社交平台呼籲未成年觀衆必須由家長或成人陪同入場。

有關此看戲「搗亂」現象，《Minecraft》導演謝勒希斯接受《娛樂周刊》訪問時表示，「當你玩得很開心，然後有人要報警，這感覺很奇怪吧」。他稱有看過社交平台流傳的片段，「因為掟爆谷就報警？對我而言實在有趣，太搞笑了吧」。謝勒又稱很高興觀衆會跟朋友及家人看此片期間製造回憶。