【娛樂場】導演黃偉傑解《三命》致敬杜琪峯電影之謎

讚蘇家樂努力EQ高

新演員蘇家樂擔正演年輕版駱澤信（阿信）成焦點，不少網民疑問：「點解要搵佢做阿信？」Vicky稱這角色是經海選、多次試鏡最後揀出來，「試戲劇本是將3個阿信的性格寫入去，但試鏡演員不知情，我們要看到演繹出不同阿信的表現，這方面蘇家樂表現不俗，又適合年輕阿信的年齡層，加上是新面孔，可能他在澳門長大關係，好有時代感。當然他的演出並不完美，沒經驗連走位都不懂，但很努力而且EQ高。有時候同一場景分3個導演輪住拍，我是比較斯文的一個，但他被『調教』是少不免的，有幾場戲我覺得他演得幾好」。

跨欄杆一幕非預先設計

《三命》熱話之一是向杜sir電影致敬，某些場面似曾相識。Vicky笑說：「拍攝時沒想到是『致敬』，這是杜sir主創，自然有他的血及口味。首集播出後，很多人指演少年版阿信的吳澤烽跨欄杆是向《黑社會》的東莞仔（林家棟）致敬，我跟編審靜怡睇到忍唔住笑。我聽謝夫講，拍《黑社會》東莞仔跨欄一幕並非預先設計，只是無路行，杜sir就叫家棟跳過去。澤烽跨欄一幕也是無路行，難度要他行去紅綠燈等過馬路嗎？不過，我以觀眾身分看這部劇都會覺得有啲位似，要知道攝影師一向跟杜sir合作，他們一推車軌就有感覺。」

爆杜sir「出手」拍攝

劇中3名導演身兼多職，拍攝時若不夠人手，會互相幫忙揸機兼出鏡。Vicky自爆起碼出了10次鏡，特別是補拍時，安排特約演員要給1500至2000元酬勞，導演出鏡只需出場費，每次100元。原來杜sir也有參演，有些大特寫鏡頭，他嫌隻手唔夠戲，就「出手」拍攝。《三命》後期要補拍，Vicky稱杜sir視作品如雕塑品，又似魔術師，補拍的戲接得天衣無縫，「拍《三命》真係學到嘢，我之後拍《打天下2》也用得上」。

Vicky特別提到劇中阿信跟盧仔（何啟華）爭做主筆在天台Battle及天橋底畫畫兩場戲，還有第6集「緣分的天空」以漫畫加演員感動觀眾，他說：「要畀番credit海叔（監製之一游乃海），他要分集、分線及混剪，他是重邏輯的人，如阿信自資出漫畫《天俠》好『短命』，畫面見期數是200期，海叔計落唔啱數，漫畫出到兩三年不算『短命』，所以後期補拍是22期告終。」

《三命》3條線同時進行，有人說要看3次才清楚故事，Vicky說：「唔需要咁大壓力，可能睇第二次會更仔細。每人接收能力不同，我阿媽睇咗都話『唔混亂呀』，我有讚佢叻！」