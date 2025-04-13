明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

張家輝劉俊謙赴台宣傳《贖夢》 張學友錄音祝賀 彭于晏送美食

【明報專訊】張家輝自編自導自演《贖夢》在港上映兩周，票房邁向900萬元，前日他與劉俊謙前往台灣宣傳，獲張學友及彭于晏送驚喜，張學友送花及錄音祝賀，彭于晏則為他們準備珍珠奶茶及鳳梨酥等美食。張家輝近月為電影四出宣傳，日前網上流傳一段他向粉絲訓話的視頻，網民大讚他好有耐心向該粉絲解釋，指取不到簽名及合照也不應做出極端行為。

張家輝與劉俊謙在《贖夢》分別飾演蔡辛強及文醫生，成為不少網民喜愛角色。張家輝10年前在台灣宣傳電影《赤道》後，今次再踏足這熟悉地方感覺親切，最驚喜是獲「哥哥」張學友及徒弟彭于晏聲援；學友正在台北舉行演唱會，得知「弟弟」張家輝來台宣傳，未能現身也特別錄音祝賀，更笑說怕這個「弟弟」國語不夠好，叫現場司儀幫忙翻譯，弄得張家輝哭笑不得。學友更以希治閣形容「弟弟」這部作品的張力，祝賀電影大賣，令張家輝受寵若驚。

恭喜彭于晏有女朋友

徒弟彭于晏知師父行程緊密，沒時間品嘗台灣美食，花心思送上珍珠奶茶及鳳梨酥等。張家輝趁機取笑彭于晏最近被拍到與女伴出遊，「恭喜他，在網上一些照片，證明他不是同性戀，原來也有女朋友，我替他高興」。大會設計兩個以蔡辛強、文醫生造型的長攬枕送給他們，張家輝與劉俊謙互相幽默一番。

不敢與「哥哥」學友見面

張家輝受訪時表示有跟張學友聯絡，「我說過來台灣不能看你演唱會，他說也想過來看戲。我說你不要過來了，人太多可能會染上感冒，我責任就大，好多觀眾買了演唱會票，我擔當不起」。他透露張學友堅持詢問首映會時間地點，因此他猜到送花人是他。張家輝表示電影講夢，自己很喜歡做夢，常常夢到開心事。問做夢時會否不小心打到老婆關詠荷？他笑說：「我曾被她打過一次，不知道她是故意還是裝睡，我想了一陣子，還是相信她不是故意。」劉俊謙片中背部全裸，拍攝前沒刻意健身，因覺得是很自然的事，不過拍攝時鏡頭一度固定在他的臀部，張家輝見狀即衝前用面遮住畫面，不讓更多人看到，他說：「他這麼好，他有事我不站出來就不夠義氣！」談到古天樂右眼視網膜穿了兩個窿，張家輝稱醫學先進，可能是很小問題，大家不用太擔心。

訓話粉絲視頻網上瘋傳

另外，張家輝早前訓話粉絲的視頻在網上瘋傳，片段中見他完成宣傳後準備上車離開，有粉絲上前要求簽名及合照，未能成功便做出極端行為。張家輝見狀即耐心向粉絲解釋，說好多謝支持，但有時情况不許可，未能簽名及影相，不可以做出極端行為。他說：「人哋話做唔到你啲嘢，你就發狂，唔可以咁樣㗎嘛！我哋喺社會做嘢，成日都會碰到一啲唔如意嘅事。咁樣唔得㗎，明唔明白呀？」他要該粉絲明白才答應簽名；該粉絲最後表示「唔該晒」。該「教導粉絲」視頻獲不少網民正面迴響，讚他有耐心跟粉絲講道理。

娛樂組

相關字詞﹕文醫生 蔡辛強 劉俊謙 贖夢 張家輝

上 / 下一篇新聞