伙陳淑儀重演封帝之作《螳螂捕蟬》 黃秋生嘆演舞台劇有苦自己知

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

舞台劇《螳螂捕蟬》講述兩名來自不同文化背景的殺手，一個說話中英夾雜很有學術氣質，一個著涼鞋從鄉下來港接受任務，被安排獨處一室等候命令，引發不少笑料。黃秋生當年憑鄉下佬角色「北越」膺第10屆香港舞台劇獎最佳男主角。他下月再挑戰演出這齣劇，選擇演當年謝君豪的角色。相隔25年再演同一舞台劇，感覺如何？他說：「覺得今次沒當年般辛苦，其實因為年紀大了，要在體能方面多下苦功；也奇怪當年會覺得辛苦，可能當時演打戲要撞來撞去。陳淑儀稱今次不要搞太多，不過都要打，不可能講足全場，都會有些動作場面。」

轉換角色操弗體能

黃秋生改演知識分子殺手，體能付出及台詞都比上次飾演的角色多，他說：「是自己揀的，其實我不是很記得上次演什麼角色，找了場地才想劇本，一直想不到合心意的，突然想到《螳螂捕蟬》這劇本，印象中似好簡單，其實一點也不簡單，不過所有劇都很難，容易的就不好看。」他稱演出前一定要操弗體能。

師兄弟合作好好玩

陳淑儀飾演黃秋生25年前演的鄉下佬殺手，預計正式排練時一定好辛苦，亦發覺有很多動作戲，「我後生時OK的，起飛腳無問題，但現在力不從心，發覺地心吸力愈來愈對我影響大，我也要操弗，起碼減10多磅，目前先記台詞，實在很多台詞，只得兩個人演，不是他講就是我講」。

兩人相識多年，近年才多了合作舞台劇，分別是陳淑儀任導演的《極地謎情》及合演《ART呃》，陳淑儀說：「跟秋生合作好好玩，不會理他要求是否高，近10年都是一種感覺，很簡單，只要演好齣劇就得。」

黃秋生表示參演電影或舞台劇抱同樣心態，要求合自己的標準，「盡量做啦！」他是藝術總監，稱很多事情要逼住做，「我好想只做演員，什麼都不用理，食飽就做，做完就瞓，好開心。我常說做演員最幸福，坐着等埋位，睇劇本、吹水又一日，現在好多事情要兼顧，本想只做藝術總監，原來不可以，真的要全程兼顧，若做出來不是自己的想法，會好嬲自己」。

做演員要有名氣

陳淑儀曾拍過數部電影，他笑說：「我想再拍電影，但沒有人找我，可能自己的camera face太好，會撐爆鏡頭！」他多年來專注舞台劇，稱年輕時不覺辛苦，現在則感到好辛苦，「始終舞台劇需要體能，而且只當舞台劇演員收入有限，除非加入職業劇團才有固定月薪，但一世無發達！我有教書，也曾加入劇團，雖有很多演出機會，但很辛苦」。黃秋生表示很佩服劇團演員，自己一早轉行，「畢業後曾聽講師說，入劇團無發達，但好有藝術，到了70歲可能有個『人民藝術家』獎，所以我決定加入無綫，因覺得做演員一定要有名氣，出名後藝術才會有人看」。

黃秋生認為藝術有價，如不出名，倒不如回家做給自己看，「真的要多謝講師。我當時最想搵錢，因為窮了很久，讀書時申請grant loan，要拿大疊當票去借，證明自己有需要」。

成功靠叉燒包

黃秋生畢業後將自己定為舞台劇演員，自我承諾要保持一年演一次舞台劇，他自嘲道：「在舞台上不是很成功，最終成功反而是剁人整叉燒包（指拍攝《八仙飯店之人肉叉燒包》），所以我時常不開心，我是藝術家，要為整叉燒包去『強姦』，有無搞錯？不過人生就是這樣，你不鍾意就偏偏要去做。現在沒辦法，唯一可以做就是舞台劇！上天就是你想做便給你做，電影不要想了！對我幾好，去做藝術家，願望成真，幾好呀！」

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