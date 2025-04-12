52歲艾力丹尼患漸凍人症 下周續為《毒癮女孩3》開工

ALS是一種運動神經元損傷造成的疾病，目前科學研究僅發現此病可能與遺傳與環境毒素有所關聯。患者通常會經歷四肢無力、無法走路、難以說話、進食困難等症狀，最終因呼吸衰竭而死亡。艾力丹尼與同為演員的莉碧嘉基赫（Rebecca Gayheart）2003年認識，一年後在賭城拉斯維加斯結婚，婚後育有兩女：現年15歲的Billie及13歲的Georgia。不過莉碧嘉2018年入稟申請離婚，但今年3月初她要求撤回當時的申請，並且與艾力均在文件上簽署撤回離婚的同意書。

《毒癮女孩》講述沉淪毒海的高中生故事，讓扮演女主角的《蜘蛛俠》辛蒂雅（Zendaya）榮膺艾美獎史上最年輕視后殊榮。艾力丹尼劇中扮演《親親小站》積及伊洛迪（Jacob Elordi）的地產富商爸爸，過着雙面人生活，佔戲不輕。首兩季先後於2019及2022年播出，第3季早前開鏡，預計今年內播出。