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娛樂

【娛樂場】內地劇《值得愛》 Y與Z世代愛情觀

【明報專訊】內地小生王安宇主演《熾道》獲好評，之後參加綜藝節目《花兒與少年6》、古裝劇《神隱》人氣急升，去年演出劇集《小巷人家》令演藝事業再創高峰。王安宇被指帶敏感脆弱的特質，成為新一代「破碎感」擔當。他在內地愛情劇《值得愛》飾演才華洋溢但事業不得志的男主角，其演繹讓觀眾為他的遭遇肉緊。

王安宇伙拍王玉雯

王安宇伙拍王玉雯主演《值得愛》，從不同視角探討80後（Y世代）和00後（Z世代）戀愛觀，以2007年夏天為故事背景，講述經貿大學生大吉（王玉雯飾）發現男友劈腿，提着槌子到男方宿舍出氣，遇見電影系三年級學生周水（王安宇飾）。看着大吉一臉兇狠表情，夢想成為導演的周水認為對方是他命中注定的電影女主角，為讓她同意拍攝，便帶對方到酒吧消遣，令她消氣不少；兩人性情相投，漸漸喜歡上對方。有意回老家工作的大吉，因戀愛腦決定改往北京，打算邊工作邊等待周水畢業。周水原以為大吉在北京過得不錯，意外得知她吃不飽、住不暖後馬上趕過去，但天真的他不但無力拯救愛人，還遇上騙子，被騙得身無分文，唯有每天在大吉回家路上給予鼓勵、護送女方回家，最終被大吉識破。一年後，大吉還未找到工作，正猶豫要不要回鄉之際，周水拿着煙火向她表白，兩人正式走在一起，在艱苦日子苦中作樂、互相扶持，但還是敵不過現實，周水為生計放棄電影夢，轉當婚禮拍攝，大吉也不斷轉職，最終在理想與現實下不得不選擇分手，多年後重逢，他們的愛情將何去何從？

雙時空敘事方式

周水習慣隨時隨地手持攝錄機記錄身邊的人和事，18年後，00後董樂怡（趙佳麗飾）和蘇子豪（楊昀昊飾）意外打開硬碟裏大吉與周水的愛情影片，樂怡看完後，本身不信愛情的她直接開罵，直批周水自私不負責任。劇集透過雙時空的敘事方式，年輕一代成為這段關係的觀察者，同時展現了不同世代對於戀愛的看法，大吉與周水甘心為愛付出所有；樂怡自主自愛，認為錢比愛重要，反映部分人在愛情觀上的差異。劇中以00後年輕男女透過影片發現80後周水和大吉的愛情長跑為起點，帶出兩世代人在愛情上的不同看法。

《值得愛》以2007年為背景，周水與大吉均以千禧年造型登場，前者有熱血氣質，又有電影文藝感，其造型以復古為主，包括一頭及肩頭髮、花襯衫等。北漂女孩大吉則有多套小碎花及多巴胺色系服裝，以及Y2K側馬尾髮型。

復刻千禧年懷舊感

《值得愛》班底多為電影製作人，鏡頭處理和用色上特別用心，劇中使用了不少懷舊色調襯托出年代感，讓觀眾感受電影氛圍。劇中出現的老式出租屋場景、翻蓋手機等，亦復刻了千禧年的懷舊感。

《值得愛》已在黃ViuTV上架

相關字詞﹕值得愛 王玉雯 王安宇

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