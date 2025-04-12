莊子璇23歲生日呻無人約會 《聲夢》停辦 冼靖峰潘靜文未感可惜

【明報專訊】黃劍文、冼靖峰、潘靜文、莊子璇及王汛文主持無綫節目《香港系列之原味道》今晚首播，昨日眾人在記者會分享到本地雞場、魚場、菜園拍攝的感受。莊子璇昨天23歲生日，獲送上生日蛋糕慶祝。她的生日願望是節目收視爆燈，與家人身體健康。她父親早前病情嚴重，一度入住深切治療部，出院後已逐步康復，稱父親日前偷偷外出，她不放心但沒辦法；又呻生日沒人約會，只跟家人食飯慶祝。她自認眼角高，擇偶條件首要專一，為人夠真及心地善良。是否曾遇「渣男」？她說沒遇過，但見過身邊不少朋友被騙，故寧願慢慢選擇，寧缺勿濫。王汛文首次擔任綜藝節目主持，心情緊張又興奮，趁機不停試食，幸工作量大，未有增磅。