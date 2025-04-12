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娛樂

懶理被人搶工作 胡楓繼續做到100歲

胡楓不清楚魯振順轟TVB言論 姚焯菲稱讀書未影響事業

【明報專訊】無綫電視成立的「TVB愛心基金」昨日舉行善款移交暨委任愛心大使活動，姚焯菲（Chantel）、林淑敏、黃庭鋒及張馳豪任愛心大使，胡楓（修哥）與羅蘭獲任命為星級愛心大使，羅蘭與張馳豪因工作未有出席。連炎輝慈善基金有限公司捐出$110,300予愛心基金。

93歲修哥帶領後輩參與行善，稱願為大家繼續帶來歡樂，不介意做到100歲，相信目前是公司最長壽藝員，又讚Chantel是後起之秀前途無限。談到魯振順日前向TVB主席許濤表示被cut騷及被《中年好聲音》歌手搶飯碗，令收入減少，又指公司有山頭文化。修哥對魯振順言論不太清楚，身邊沒朋友找他呻過，「好耐之前已有人不夠騷，亦有人爆騷，不是近年的事，也有人搶走我的工作，總之我幾老都會繼續做落去，我『90後』之嘛！」提到谷峰離世，修哥稱已30年沒見對方，感到可惜。

Chantel欣賞修哥，希望自己90歲時也能像對方記憶力、視力及聽力保持良好。

Chantel順應公司安排不敢插手

Chantel日前在社交平台留言指有人說TVB的歌難聽，即推介自己的新歌《New Fantasy》，說聽完即刻上癮。她解釋是回應該帖文，叫人聽多些她的新歌，不是大膽踩公司的歌曲難聽。有粉絲不滿TVB宣傳其新歌安排混亂？她稱不敢插手公司安排，沒有意見。TVB舉辦新歌唱節目《聲秀》，曾志偉指《聲夢傳奇》參賽者年齡太細及兼顧學業難全情投入，故提高參賽年齡。Chantel稱不覺曾志偉暗示她，覺得該說法有少許誇大，相信跟參賽者年齡大小無關，「我覺得娛樂圈有人入就有人出，都是好正常，不是奇怪事，我不介意學業與工作兩邊兼顧，亦沒有影響」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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相關字詞﹕胡楓（修哥） 姚焯菲（Chantel） TVB愛心基金

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