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娛樂

《奪命提示》曬性感 劉穎鏇：終極底線 張振朗望挑戰大銀幕暫無意結婚

張振朗樂意和女友合作拍戲 劉穎鏇未怕性感戲路影響姻緣

【明報專訊】張振朗與劉穎鏇主演無綫劇《奪命提示》播出後反應理想，收視持續上升。兩人首次正式合作，默契十足兼表現亮眼，打戲連場搏到盡，更豁出去演親密戲；由拍攝時受傷自嘲「地獄黑仔王」，到播出時已躍升為雙視帝，黑氣已除的張振朗表示仍處事業搏殺期，希望有機會演出舞台劇及挑戰大銀幕，暫不考慮結婚。劉穎鏇憑劇中多個性感造型獲「最強Body 3.0」美譽，稱本身很保守，今次是她的終極性感底線。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

張振朗與劉穎鏇曾同劇但完全沒對手戲，今次在《奪命提示》終有機會正式合作，張振朗亦第三度跟監製文偉鴻合作，「第一次是他首部監製劇《法網狙擊》，亦是我剛從訓練班出來第一個演出的角色，主角是謝天華與楊茜堯，我飾演其中一個單元故事角色。第二部合作劇是《使徒行者》，飾演和林峯爭上位的古惑仔，差不多相隔10年才有第三次，不過今次和以前很不同，戲分多了很多，合作好幸福，因文偉鴻處理好所有事情，好保護演員，讓我在演戲方面可以更盡情奔放」。

劉：每部劇都有突破

劉穎鏇公認是文偉鴻愛將，由《鐵拳英雄》、《超能使者》、《隱形戰隊》到《奪命提示》，合作第四部劇，「我覺得每部劇都有突破，每個角色很不同，無論造型及工作需求均有不同挑戰，今次我非常開心，因角色身分升格為契媽，有種媽媽feel，由合作至今，角色不斷成長，雖然我年紀還輕，但呈現到成熟一面」。

打戲連場周身傷

劇中打戲連場，張振朗與劉穎鏇均拍到周身傷，前者曾撞爆眉骨入院縫7針。劉穎鏇手腳瘀傷令人慘不忍睹，除了應付動作戲，她還要大騷身材。他們稱事前做足準備，當中要穿「孖煙囪」上陣的張振朗事先要增肥，「因為我偏瘦，除了刻意多食，還要健身操肌，試過凌晨收工約埋朱敏瀚去健身，希望出來效果強悍點，不像以往柔弱的感覺」。他稱沒勞煩女友楊偲泳為他準備健康餐單，因大家沒時間見面，但問候關心一定有。

劉穎鏇多個性感造型完美展示「最強Body 3.0」，稱已是終極性感底線，「為了應付打戲，要健身操肌肉，又要配合飲食不能增加磅數，出來效果都達標，試造型才知要騷身材，確有少少驚訝，不過我很信任劇組，相信要穿這些衫一定有原因，是能接受的尺度，應該無得再誇張了，其實我本身很怕醜，平時著衫好保守，劇情需要才配合」。

張：接受女友拍親熱戲

張振朗透露當初收到劇本時，親密戲沒這麼多，很多都是監製現場度出來，「如在牀上食提子一幕，現場反應個個開心大笑，作為男仔也不會怕蝕底，較大難度是擔心對手怎面對這件事，好彩對手是劉穎鏇，大家都很信任對方，才令我在安心情况下做到這件事」。問到女友楊偲泳能否接受？他說：「我一定是角色為主，就算她拍這類戲我都一樣接受，只為演戲就無問題，正常情况下，某些親熱戲符合角色和劇情需要，其實我覺得是好事，亦不會為其他因素去減少，加上TVB拍劇，所謂的親熱戲也不會太離譜，不會超乎常人的接受程度，即使她拍電影，暫時都無吖！點都有條底線響度。」

單身劉穎鏇稱沒想過性感演出會嚇怕追求者，「無想太多，演戲只為角色做好件事，在電視尺度下盡做，團隊都是為部劇好，其實最少布是穿三點式，沒其他衣著可以超越到，我不會覺得誇張，亦不會超越底線」。她稱是家中獨女，來港只想專注工作，目標是掙多點錢照顧家人，「我不孤單，選港姐後有好多姊妹，有些還有小朋友，經常見面很開心，拍拖這件事就順其自然，我也不抗拒追求者，沒人追就繼續努力工作」。

黑氣消除變雙視帝 奪女飛躍如打強心針

《奪命提示》由拍攝到播出，張振朗經歷「地獄黑仔王」後憑《反黑英雄》奪雙視帝，他笑說：「拍完之後鴻運當頭，黑氣打散了，整個人龍精虎猛，考試100分！」跟女友楊偲泳拍拖多年，他表示沒這麼快想結婚，「未有結婚計劃，大家仍在拼搏，我覺得要繼續努力」。他表示如有機會跟女友演對手戲，完全不會抗拒或尷尬，因演戲時投入了角色，不是自己，亦希望有機會挑戰演舞台劇及電影，「想嘗試跟觀眾近距離接觸這種壓力，拍電影就要看際遇，當然有人找我就好啦！最想試是劇集未演過的，如反派、變態佬，大家不會在電視劇見到這個張振朗」。

劉穎鏇選港姐入行已9年，《奪命提示》是打得最勁及露得最多，她表示樂意接受新角色及新挑戰。對獎項可有憧憬？「從未想過為獎項去做任何事，之前能夠獲『飛躍進步獎』已經非常開心，覺得是大家見到我努力進步的一個獎項，是一支強心針」。

張振朗 / 服裝：Harveynicoleshk 化妝：Henry Li

劉穎鏇 / 服裝：Suncoo

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