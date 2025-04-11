《一代情梟畢斯》導演占士圖柏性侵罪成 法院判罰131億

雖然占士圖柏否認指控，仍有40名女性入稟紐約法院，以性侵、非法禁錮、脅迫及精神虐待等罪名作出民事索償，事隔超過7年，案件昨日宣判，占士需向原告人支付14億美元（約109.2億港元）懲罰性賠償，另加2.8億美元（約21.8億港元）補償性賠償，合共16.8億美元（約131億港元）。原告代表律師Brad Beckworth表示：「陪審團發出非常明確的信號，沒有人可以逃避責任，這場運動尚未結束，還有更多工作要做。」原告之一女星瑪莉莫拿漢（Mary Monahan）亦說：「這不只是個判決，更是一次確認。過去幾十年來，我一直默默承受這份傷痛，今天陪審團相信我、相信我們，足以改變一切。」