《風林火山》唯一港片入圍康城影展 韋斯安德遜《腓尼基大作戰》爭金棕櫚獎 史嘉麗祖安遜入選一種關注

繼《九龍城寨之圍城》去年入選康城影展午夜放映單元後,麥浚龍身兼監製、導演及編劇,金城武、劉青雲與古天樂等合演動作片《風林火山》今屆亦緊隨其後,麥浚龍得悉入圍後表示:「代團隊多謝康城影展評審,我相信每部電影都有屬於它的命運,收到這個邀請,實在找不到比此更合適的時間、地點響起屬於《風林火山》的前奏曲。」

《8號出口》入選午夜放映單元

此片由2017年開始拍攝,翌年煞科至今仍未上映,有傳製作費由原本1.5億港元超支至4億,故事講述香港某富商在爆炸事件中喪生,牽引出毒販與執法者之間的角力,加上富商繼承人在幕後製造混亂,聲稱要創造一個「沒有毒品的世界」,最終誰來撥亂反正?除了《風林火山》外,日本片《怪物》製作人川村元氣執導、二宮和也主演電玩改編電影《8號出口》同樣入選午夜放映單元。

康城影展早前公布《別問我是誰》法國女星茱麗葉庇洛仙(Juliette Binoche)擔任今年主競賽單元評審團主席,入圍電影名單昨日揭曉,韋斯安德遜執導、《毒網》班尼斯奧迪多路(Benicio Del Toro)與《鐵達尼號》琦溫絲莉(Kate Winslet)女兒美亞占菲普頓(Mia Threapleton)合演新片《腓尼基大作戰》一如美媒預計,大熱角逐金棕櫚獎,它的競爭對手包括《情留半天》李察連卡特(Richard Linklater)執導、講述高達(Jean-Luc Godard)拍攝法國新浪潮名片《斷了氣》過程的《Nouvelle Vague》,還有一班康城常客如戴丹兄弟(Luc and Jean-Pierre Dardenne)執導《Young Mothers》、《變鈦》法國女導演茱莉亞迪古諾(Julia Ducournau)新片《Alpha》、《有種女人》美國女導演演姬莉卡萊(Kelly Reichardt)的《The Mastermind》,以及《寶驚魂》亞里艾斯特(Ari Aster)的《Eddington》等。

95歲茱施潔比當主角

提起《腓尼基大作戰》,主角之一「黑寡婦」史嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)首次執導長片《Eleanor the Great》入圍一種關注單元,電影講述《老嘢時速》95歲女星茱施潔比(June Squibb)飾演主角Eleanor,獨自到紐約過新生活遇到不少困難,最後陪她面對困境的竟是個19歲學生;《皇家特工:第一任務》男星哈里斯狄更遜(Harris Dickinson)首執導筒之作《Urchin》同樣入選,其他對手包括日本片《那個男人》導演石川慶新作《群山淡景》(A Pale View of Hills,暫譯)、巴勒斯坦兄弟檔Arab與Tarzan Nasser執導《Once Upon a Time in Gaza》等。