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娛樂

《風林火山》唯一港片入圍康城影展 韋斯安德遜《腓尼基大作戰》爭金棕櫚獎 史嘉麗祖安遜入選一種關注

【明報專訊】第78屆康城影展定於下月13至24日舉行，《狂牛》金像影帝羅拔狄尼路（Robert De Niro）將獲頒終身成就金棕櫚獎，湯告魯斯（Tom Cruise）主演《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible–The Final Reckoning）亦以非競賽片姿態舉行世界首映禮。大會昨日公布19部入圍主競賽單元的電影名單，《布達佩斯大酒店》韋斯安德遜（Wes Anderson）執導《腓尼基大作戰》（The Phoenician Scheme）大熱上榜；麥浚龍自編自導《風林火山》則入選午夜放映單元，成為今屆唯一上榜華語片，為香港影壇爭光。

繼《九龍城寨之圍城》去年入選康城影展午夜放映單元後，麥浚龍身兼監製、導演及編劇，金城武、劉青雲與古天樂等合演動作片《風林火山》今屆亦緊隨其後，麥浚龍得悉入圍後表示：「代團隊多謝康城影展評審，我相信每部電影都有屬於它的命運，收到這個邀請，實在找不到比此更合適的時間、地點響起屬於《風林火山》的前奏曲。」

《8號出口》入選午夜放映單元

此片由2017年開始拍攝，翌年煞科至今仍未上映，有傳製作費由原本1.5億港元超支至4億，故事講述香港某富商在爆炸事件中喪生，牽引出毒販與執法者之間的角力，加上富商繼承人在幕後製造混亂，聲稱要創造一個「沒有毒品的世界」，最終誰來撥亂反正？除了《風林火山》外，日本片《怪物》製作人川村元氣執導、二宮和也主演電玩改編電影《8號出口》同樣入選午夜放映單元。

康城影展早前公布《別問我是誰》法國女星茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）擔任今年主競賽單元評審團主席，入圍電影名單昨日揭曉，韋斯安德遜執導、《毒網》班尼斯奧迪多路（Benicio Del Toro）與《鐵達尼號》琦溫絲莉（Kate Winslet）女兒美亞占菲普頓（Mia Threapleton）合演新片《腓尼基大作戰》一如美媒預計，大熱角逐金棕櫚獎，它的競爭對手包括《情留半天》李察連卡特（Richard Linklater）執導、講述高達（Jean-Luc Godard）拍攝法國新浪潮名片《斷了氣》過程的《Nouvelle Vague》，還有一班康城常客如戴丹兄弟（Luc and Jean-Pierre Dardenne）執導《Young Mothers》、《變鈦》法國女導演茱莉亞迪古諾（Julia Ducournau）新片《Alpha》、《有種女人》美國女導演演姬莉卡萊（Kelly Reichardt）的《The Mastermind》，以及《寶驚魂》亞里艾斯特（Ari Aster）的《Eddington》等。

95歲茱施潔比當主角

提起《腓尼基大作戰》，主角之一「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）首次執導長片《Eleanor the Great》入圍一種關注單元，電影講述《老嘢時速》95歲女星茱施潔比（June Squibb）飾演主角Eleanor，獨自到紐約過新生活遇到不少困難，最後陪她面對困境的竟是個19歲學生；《皇家特工：第一任務》男星哈里斯狄更遜（Harris Dickinson）首執導筒之作《Urchin》同樣入選，其他對手包括日本片《那個男人》導演石川慶新作《群山淡景》（A Pale View of Hills，暫譯）、巴勒斯坦兄弟檔Arab與Tarzan Nasser執導《Once Upon a Time in Gaza》等。

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