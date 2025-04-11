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娛樂

【娛樂場】新歌《無限回合》鼓勵追夢 邱士縉特訓化身「劍神」

邱士縉新歌《無限回合》MV邀劍擊運動員參演 與朱栢謙續師徒情緣

【明報專訊】MIRROR成員頻頻單飛推出新歌，近日輪到「大表哥」邱士縉（Stanley）。他本月初在社交平台邀請網民幫手，為新歌揀歌名，透露歌曲講述關於香港人的熱血故事，呼籲大家在《有脊椎動物》、《無限回合》和《負責聲明》三選一，因為揀歌名令他極度頭痛，最後《無限回合》大比數勝出。新歌以激昂旋律與勵志歌詞，傳遞「永不言敗」信念，鼓勵樂迷即使夢想看似遙遠，只要堅持奮鬥，終能突破界限。 

邱士縉邀得好友吳林峰作曲及監製，陳詠謙填詞《無限回合》，這首充滿剛陽味的歌是吳林峰個人企劃珍藏之作，「一聽旋律就愛上，每當低潮時，這首歌就像戰友在耳邊打氣，提醒我堅持夢想、勇往直前」。

MV靈感來自「劍神」張家朗

邱士縉稱歌中兩句歌詞特別有共鳴：「『來吧，就算跌下亦要繼續爬』正是人生寫照，哪怕爬也要到達終點。」另外「繼續搖旗吶喊，可改寫結果」則道出他演藝之路的感悟，「從最初少人認識，到透過每個作品累積認同，證明努力終會被看見」。他常自我施壓追求突破，盼以音樂讓大眾看見更立體的邱士縉。  

《無限回合》MV以劍擊運動為題，邱士縉表示靈感來自香港「劍神」張家朗，「我一路聽歌，腦內已有畫面，好像一個人好努力完成了旁人從沒想過能完成的夢想，香港劍擊運動員張家朗正正給予我這畫面，相信全香港人都好認同張家朗完成了一個香港人從來沒想過，原來香港人可以做到的事。我好希望能邀請張家朗演出，礙於他忙於籌備各項比賽，未能成事」。

邀恩師朱栢謙客串劍擊教練

團隊請來香港劍擊總會一級花劍教練林洋海、FIE國際劍擊聯會二級花劍教練馬卓軒、香港劍擊總會一級花劍教練謝熹朗、香港劍擊代表隊（佩劍）運動員羅浩天、香港劍擊代表隊（佩劍）運動員陳智軒助陣，邱士縉又特訓劍擊技巧以表尊重，經歷密集訓練後驚歎，「短短課程已體能透支，運動員多年磨練的毅力實在令人敬佩！」他還邀請戲劇恩師朱栢謙客串，飾演劍擊教練，師徒鏡頭前後真情互動，朱栢謙欣慰說：「見證他從青澀到獨當一面，是教師最驕傲的時刻。」

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