開茶室紀念廖啟智 陳敏兒辦生死教育助同路人

學按摩助患癌智叔入睡

好學不倦的陳敏兒早前到美國攻讀研究快樂的課程，成立「幸福生活協會」機構，開設了一間茶室，幫助大家尋回快樂，「人都是追求快樂，但不是人人都可以快樂，我將學到的融入社會，畀大家跟住這方式，成為一個快樂人」。

李有毅透露曾到訪陳敏兒的茶室，茶室除紀念智叔，陳敏兒亦在這兒開班授課，陳敏兒說：「人面對生死，是人生一個好重要課題，我立志做生死教育課程，包括身心靈課程和手部按摩。當日智叔生病時，成個禮拜失眠，我臨時臨急去學，一幫佢按摩，不夠3分鐘就聽到他扯鼻鼾，先知原來咁勁，有些照顧者有需要，我就開班教他們」。

廖文信拒成眾人焦點

陳敏兒為這個生死教育課程閱讀大量書籍，其中5句是人生很重要的說話，包括「多謝你、我愛你、對不起、我原諒你、再見」。她說這5句說話在生離死別時，可以減低分離的遺憾，之後好好說再見，不要含糊拖泥帶水，要接納肉體上分離，可以精神上繼續連繫。

陳敏兒見證有家人和病者，透過這5句說話修補好多關係，「走的人會走得冇咁遺憾，在生的亦會將遺憾減到最低」。

廖文信近年在YouTube頻道小薯茄任全職影片製作人，閒時喜歡玩音樂彈Bass，陳敏兒笑稱樂隊中彈Bass的人最不搶眼。廖文信笑言：「的確係冇咁光芒，不過其實我好鍾意這種感覺，即我在這個位是重要的，但最好不要望住我。」

娛樂組