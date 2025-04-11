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娛樂

林家熙爆游學修驚「試當真」同事失業 讚女友Marf任Coldplay嘉賓表現100分

【明報專訊】林家熙、岑珈其、談善言、楊偲泳、袁富華與陳獻略前晚出席主演電影《搗破法蘭克》首映禮。常駐成員林家熙與岑珈其談到YouTube頻道「試當真」將於10月停運，二人大感不捨，林家熙稱收到停運消息時好震驚，但看到近年「試當真」經歷大小風波，游學修好大壓力，停運是正確決定，大爆游擔心同事找不到新工。他談到女友COLLAR成員邱彥筒（Marf）任英國搖滾樂隊Coldplay啟德演唱會暖場嘉賓表演獲讚，給女友表現100分。

記者：鍾偉茵

游學修、許賢及蘇致豪創辦的YouTube頻道「試當真」宣布10月下旬停止運作，林家熙與岑珈其是常駐成員，對頻道停運感不捨。林家熙表示約在宣布前一星期收到通知，很震驚，不過看到近一年「試當真」經歷不少風波，有此選擇都是正確，情感上傷心失去一個開心的竇，「他（游學修）其實好大壓力，亦孭住好多包袱，又好擔心其他同事搵不到新工，佢都幾傷感」。岑珈其稱頻道雖然關閉，但大家團火不會熄滅。對於游學修表示電腦遊戲《小朋友齊打交》電影版劇本已寫好，會如期開拍，岑珈其口快快爆林家熙有份演出，林家熙即提醒未公布選角，岑珈其即改口說是開玩笑。

不知Marf有沒有跟Coldplay合照

林家熙女友Marf擔任Coldplay啟德演唱會暖場嘉賓，又有機會與Coldplay同台合唱，演出被讚壓台又有型。林家熙笑言自己也是「拉衫尾」，女友給他票才有機會欣賞，大讚Marf演出100分，有型兼表現很好。

問到Marf有沒有跟Coldplay合照？林家熙說：「她沒有給我看，不知道，可能她私藏。（Marf有否說緊張？）她沒有跟我說緊張，因為她是有強大心臟的表演者。」

林家熙表示這段時間幫助女友是盡量少問東西，處理好自己的事，以及準備好3餐減輕對方的負擔。有指Marf今次表現為之前演出失準走音證明自己，他覺得現場演出有時難免有瑕疵，未必是為平反，是證明自己努力物有所值，台上一分鐘台下十年功。

楊偲泳避談男友張振朗

岑珈其與楊偲泳片中的親吻戲被刪，表示演員依照劇本去演，尊重導演決定。楊偲泳稱該幕只是蜻蜓點水，最後因剪接關係被刪走。拍親吻戲前會否跟男友張振朗交代？她避談說：「覺得跟觀眾交代這幕戲分被刪掉更緊要。」再問其他有關男友問題她都拒談，至於有沒有看張振朗主演的無綫劇《奪命提示》？楊偲泳說專注宣傳《搗破法蘭克》，好作品大家都會留意。

談善言憑《虎毒不》首次提名金像獎最佳女主角，透露早前拍攝特刊時，感覺很好兼貼地，又跟認識的圈中朋友化妝輪流拍攝，她笑說：「好似一個大學project咁，一齊去做一件事，感覺又好似summer camp。」

相關字詞﹕搗破法蘭克 楊偲泳 談善言 岑珈其 林家熙

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