古天樂申場地拍攝困難盼政府配合 日影后安藤櫻讚香港電影有魅力

記者：柯美

攝影：劉永銳

電影節放映古天樂（古仔）主演10部電影，下周六（19日）會出席一小時訪談，游學修擔任主持。古仔表示未試過訪談要講足一小時，未知會說什麼，應該是圍繞電影。如何看香港電影的未來走勢？他說：「走勢一定要開新路，試不同新嘢，都要睇不同因素，目前全球經濟不好，大家邊有心機睇戲！」

古仔視網膜穿窿要戴黑超

文化體育及旅遊局長羅淑佩日前呼籲電影從業員把握內地發展機遇，返內地開戲？古仔表示大家一直有返內地拍戲，但要視乎戲種，「一些大場景當然需要在內地搭景拍攝，始終香港地小人多，搵地方拍戲有難處，像《九龍城寨之圍城》搭景拍攝後都要拆掉，在內地會保留成為旅遊景點，對旅遊業有幫助。有些於港產片出現過的場景，現在都成為遊客打卡的地方，例如舊油麻地警署」。會否跟政府傾保留某些場景？他稱申請地方拍攝都困難，認為需要溝通，之前有部戲租天橋拍攝，但限時間，繁忙時間不可開工，根本不夠時間拍攝，「要多些配合我們，這樣才令電影產業更順暢」。

被睇好爭康城影帝 「都開心嘅」

杜琪峯接受外國傳媒訪問稱未擱置拍《黑社會3》，如開拍會否參與？古仔說：「我夠想《星球大戰》開到第18集啦！」他參演的《風林火山》入圍康城影展「午夜放映單元」，有外國傳媒看好他與劉青雲角逐康城影帝。古天樂聞言幽默說：「你真係睇好？都開心嘅！」問到近期常戴太陽眼鏡出席活動？古仔透露有眼疾問題，「右眼視網膜穿了兩個窿，出現飛蚊症，戴黑超將環境變黑就無咁嚴重」。他已安排做手術，術後要休養一星期，有段時間不能搭飛機。

提到早前到韓國欣賞G-Dragon（GD）演唱會，被發現身旁有神秘女子，疑是GD胞姐權達美。古仔說：「GD阿爸、阿媽、家姐全家都喺度，我睇演唱會啫，無乜特別，但未試過咁凍睇演唱會。」

安藤櫻想與周星馳合作

日本影后安藤櫻用廣東話跟傳媒打招呼：「大家好。」她說第三度來港，喜歡王家衛及周星馳的電影，「上次來港是6年前，當時憑《小偷家族》出席亞洲電影大獎頒獎禮」。她此行逗留三天，會把握機會多看電影，她說：「周星馳在日本上映的電影我都睇晒，丈夫柄本佑是導演杜琪峯的支持者。香港電影很有魅力，帶給我很多靈感與啟發。」她表示有機會想與周星馳合作。想拍喜劇？她說：「我不揀戲，會全力以赴。」

廖子妤拍《搖籃凡世》學講馬拉話

廖子妤表示在馬來西亞電影《搖籃凡世》飾演棄嬰倉義工，雖本身是馬來西亞人，但來港發展一段長時間，已習慣香港拍戲節奏，今次返大馬拍電影，最大挑戰是重新適應當地拍戲節奏，「在港拍商業片居多，沒拍過文藝片，電影要講馬拉話，因本身好少講，事前要跟老師學習」。袁富華戲中要跳祭神舞，事前也要苦練。

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