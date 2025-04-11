明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

古天樂申場地拍攝困難盼政府配合 日影后安藤櫻讚香港電影有魅力

古天樂訪談講電影業未來 嘆香港搵位拍戲及申請地方拍攝均有難處 修改紀錄

【明報專訊】第49屆香港國際電影節開幕典禮昨晚在文化中心舉行，本屆焦點影人古天樂聯同兩部開幕電影《懺悔有時》日本導演中島哲也與監製成瀨保則 、《搖籃凡世》導演張吉安與演員廖子妤及袁富華出席；還有擔任名家講座嘉賓的日本影后安藤櫻驚喜現身。古天樂談到香港電影未來走勢，認為一定要創新，並希望政府多配合。他近期常戴太陽眼鏡，解釋右眼視網膜穿了兩個窿，正安排做手術。安藤櫻喜歡周星馳的電影，期望有機會合作。

記者：柯美

攝影：劉永銳

電影節放映古天樂（古仔）主演10部電影，下周六（19日）會出席一小時訪談，游學修擔任主持。古仔表示未試過訪談要講足一小時，未知會說什麼，應該是圍繞電影。如何看香港電影的未來走勢？他說：「走勢一定要開新路，試不同新嘢，都要睇不同因素，目前全球經濟不好，大家邊有心機睇戲！」

古仔視網膜穿窿要戴黑超

文化體育及旅遊局長羅淑佩日前呼籲電影從業員把握內地發展機遇，返內地開戲？古仔表示大家一直有返內地拍戲，但要視乎戲種，「一些大場景當然需要在內地搭景拍攝，始終香港地小人多，搵地方拍戲有難處，像《九龍城寨之圍城》搭景拍攝後都要拆掉，在內地會保留成為旅遊景點，對旅遊業有幫助。有些於港產片出現過的場景，現在都成為遊客打卡的地方，例如舊油麻地警署」。會否跟政府傾保留某些場景？他稱申請地方拍攝都困難，認為需要溝通，之前有部戲租天橋拍攝，但限時間，繁忙時間不可開工，根本不夠時間拍攝，「要多些配合我們，這樣才令電影產業更順暢」。

被睇好爭康城影帝 「都開心嘅」

杜琪峯接受外國傳媒訪問稱未擱置拍《黑社會3》，如開拍會否參與？古仔說：「我夠想《星球大戰》開到第18集啦！」他參演的《風林火山》入圍康城影展「午夜放映單元」，有外國傳媒看好他與劉青雲角逐康城影帝。古天樂聞言幽默說：「你真係睇好？都開心嘅！」問到近期常戴太陽眼鏡出席活動？古仔透露有眼疾問題，「右眼視網膜穿了兩個窿，出現飛蚊症，戴黑超將環境變黑就無咁嚴重」。他已安排做手術，術後要休養一星期，有段時間不能搭飛機。

提到早前到韓國欣賞G-Dragon（GD）演唱會，被發現身旁有神秘女子，疑是GD胞姐權達美。古仔說：「GD阿爸、阿媽、家姐全家都喺度，我睇演唱會啫，無乜特別，但未試過咁凍睇演唱會。」

安藤櫻想與周星馳合作

日本影后安藤櫻用廣東話跟傳媒打招呼：「大家好。」她說第三度來港，喜歡王家衛及周星馳的電影，「上次來港是6年前，當時憑《小偷家族》出席亞洲電影大獎頒獎禮」。她此行逗留三天，會把握機會多看電影，她說：「周星馳在日本上映的電影我都睇晒，丈夫柄本佑是導演杜琪峯的支持者。香港電影很有魅力，帶給我很多靈感與啟發。」她表示有機會想與周星馳合作。想拍喜劇？她說：「我不揀戲，會全力以赴。」

廖子妤拍《搖籃凡世》學講馬拉話

廖子妤表示在馬來西亞電影《搖籃凡世》飾演棄嬰倉義工，雖本身是馬來西亞人，但來港發展一段長時間，已習慣香港拍戲節奏，今次返大馬拍電影，最大挑戰是重新適應當地拍戲節奏，「在港拍商業片居多，沒拍過文藝片，電影要講馬拉話，因本身好少講，事前要跟老師學習」。袁富華戲中要跳祭神舞，事前也要苦練。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕第49屆香港國際電影節開幕典禮 廖子妤 安藤櫻 古天樂

上 / 下一篇新聞