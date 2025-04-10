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娛樂

視后唐詩詠排練舞台劇感迷惘 「愛妻號」朱栢謙拒出軌

【明報專訊】甄詠蓓執導，朱栢謙、唐詩詠與RubberBand主音6號（繆浩昌）主演舞台劇《妻迷 Yerma》，將於6月27至29日假灣仔壽臣劇院公演，3場夜場門票售罄，加開7月1至6日，共6場。朱栢謙、唐詩詠與6號日前接受連詩雅主持的網上節目《絲打圍爐》訪問，大談排練情况，以及對婚姻、生育和出軌看法。朱栢謙直認是「戀愛腦」，對太太每句話都深信不疑，不過有時因工作太忙，無法陪伴對方感內疚。說到出軌議題，他態度鮮明：「一次出軌，百次不容。」認為感情非黑即白，沒有精神或肉體出軌之分。

6號與太太共識不生育

6號稱與太太Tim Lui一起工作多年，共同成長，對方非常了解他，自嘲「悟性低」，工作遇到難題，常向老婆請教，為他梳理思緒，感激太太多年來擔任樂隊填詞人，又認為夫妻若面臨危機應坐下溝通，評估是否仍愛。

《妻迷 Yerma》劇中夫妻因生育問題，導致婚姻出現裂痕，引發眾人對現實生活的反思。連詩雅承認孩子讓夫妻關係包容度更大；唐詩詠則透過角色，體會女性在社會壓力下的困境。6號與太太早共識不生育，享受二人世界。朱栢謙最初不想生，但家人和他分享生育是傳承愛的一種方法，而且他比太太年長，擔心將來自己先離開，太太沒人照顧，想法逐漸改變，想生一個和他似樣的小朋友陪伴愛妻。

身為視后的唐詩詠首次參與舞台劇，直認起初排練時感迷惘，訓練後已感受到舞台表演，與影視拍攝截然不同，需要更強烈的能量與專注力，感謝朱栢謙令她有好大安全感。唐詩詠讚朱栢謙是「愛妻號」，排練時不時提起太太，展現深情一面。朱栢謙亦大讚唐詩詠和6號，「相信我，入場觀眾將看到一個強大、完全不一樣的唐詩詠，6號的角色我看劇本時，已覺得是導演為他度身訂做」。

娛樂組

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