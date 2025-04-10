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娛樂

唱廣東話版《We Pray》震撼Coldplay主音 Marf表演片洗版 網民讚壓場有型

【明報專訊】英國搖滾天團Coldplay相隔16年再來港開騷，假啟德主場館舉行4場《Coldplay：Music Of The Spheres World Tour》演唱會。前晚首場近5萬觀眾座無虛席，現場氣氛高漲。COLLAR成員邱彥筒（Marf）獲邀任暖場嘉賓，又獲安排與Coldplay同台合唱《We Pray》，她特別準備了一段廣東話歌詞，獲主音Chris Martin讚賞並要求她重唱一遍，令她受寵若驚，相關片段在社交平台洗版，成為Coldplay港騷其中亮點。Marf暖場表演獲讚有壓台感，以行動面對騷前負評，男友林家熙大讚她好型。

娛樂組

Coldplay演唱會前晚開鑼，主唱Chris Martin以廣東話向觀眾問好：「大家好，我哋好開心嚟到香港！」瞬間令全場氣氛高漲，歡呼聲震耳欲聾，Coldplay全晚獻唱多首名曲，包括《The Scientist》、《Fix You》、《My Universe》、《Adventure of a Lifetime》、《Paradise》和《Hymn for the Weekend》等，幾乎每首都引起大合唱。配合演唱會專屬的環保LED手環，全場變成閃爍燈海，視覺與音樂完美融合，觀眾沉醉其中。

Marf重唱一度緊張甩嘴

演唱會由下午6時10分起，由暖場嘉賓揭開序幕，首名登場是巴勒斯坦裔智利女歌手Elyanna，隨後由COLLAR成員Marf接棒，兩暖場嘉賓演出炒熱氣氛，獲觀眾報以熱烈掌聲。至演唱會中段，出現驚喜一幕，Elyanna與Marf再度現身舞台，與Coldplay合唱《We Pray》。

Marf特別獻唱廣東話版，Coldplay主音Chris Martin欣賞她改了廣東歌詞展示Cantopop本色，Chris叫停樂隊並捉實Marf的手，對她說amazing，並帶領全場觀眾歡呼及掌聲鼓勵，又即時煞停樂隊，要求Marf重唱一遍，令Marf受寵若驚，一度緊張甩嘴，蹲了一下，不過很快重拾狀態，落力表演。相關片段在社交平台洗版，成為Coldplay港騷其中亮點。

Marf標記周耀輝 承諾唱得更好

據知Marf的廣東歌詞出自周耀輝，有歌迷大約記下歌詞在社交平台分享：「我與你喧嘩，比不起熱吻，我與你喧嘩，不想爭執，很想天真，學小孩或學動物，慢慢道謝，萬夜萬日。我願你觀一天星，想休息就瞓，我願你哼一支歌，坐下別慰問，不想爭執，只想天真，學小孩或學動物，靜靜伴着，萬事萬物。」

對於能跟Coldplay同台表演，Marf感到十分榮幸，在台上不停感謝Coldplay給予今次難能可貴的演出機會。她為今次演出準備了兩套特色舞衣，性感型格兼備，由頭型到落腳，其中白色長外套配bra top戰衣，更獲品牌設計師特別為Marf度身訂做。完騷後，Marf在社交網限時動態貼出獻唱廣東版《We Pray》片段，標記了周耀輝，以英文留言說：「我明（昨）天會做得更好。」周耀輝轉載帖文並留言：「Yeah！」

Marf任Coldplay香港站演唱會暖場表演嘉賓，表現獲讚淡定有台風，又夠壓台感。林家熙（Locker）前晚到場打氣，在社交平台貼出Marf表演片段，隔空冧爆女友：「你真係好鬼型呀！」林芊妤（Coffee）在網上看到Marf演出片段，大讚她打破之前的負評，22歲女仔壓得住個場不簡單。

Marf擊敗逾30女歌手成嘉賓

據知Coldplay每次到海外演出，都會找當地年輕和有潛質的歌手任暖場嘉賓，今次在港亦不例外，多間唱片公司都想爭取是次演出機會。Coldplay香港演唱會主辦Live Nation事前給了一批香港年輕女歌手名單給Coldplay揀選，除了COLLAR幾名成員，還有陳凱詠、梁嘉茵（Serrini）和陳蕾等都有入選，最後Coldplay從30多名女歌手中選了Marf。

Marf前年曾在澳洲小天王Ruel的香港演唱會任嘉賓，與對方合唱《Someone Else's Problem》，表現出眾。有指大會將該片段給Coldplay看，他們認為Marf唱英文歌好好聽，聲線有個性，最終親自拍板邀請她成為香港站演出嘉賓。

相關字詞﹕Marf（邱彥筒） 英國殿堂級搖滾天團Coldplay

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