唱廣東話版《We Pray》震撼Coldplay主音 Marf表演片洗版 網民讚壓場有型

娛樂組

Coldplay演唱會前晚開鑼,主唱Chris Martin以廣東話向觀眾問好:「大家好,我哋好開心嚟到香港!」瞬間令全場氣氛高漲,歡呼聲震耳欲聾,Coldplay全晚獻唱多首名曲,包括《The Scientist》、《Fix You》、《My Universe》、《Adventure of a Lifetime》、《Paradise》和《Hymn for the Weekend》等,幾乎每首都引起大合唱。配合演唱會專屬的環保LED手環,全場變成閃爍燈海,視覺與音樂完美融合,觀眾沉醉其中。

Marf重唱一度緊張甩嘴

演唱會由下午6時10分起,由暖場嘉賓揭開序幕,首名登場是巴勒斯坦裔智利女歌手Elyanna,隨後由COLLAR成員Marf接棒,兩暖場嘉賓演出炒熱氣氛,獲觀眾報以熱烈掌聲。至演唱會中段,出現驚喜一幕,Elyanna與Marf再度現身舞台,與Coldplay合唱《We Pray》。

Marf特別獻唱廣東話版,Coldplay主音Chris Martin欣賞她改了廣東歌詞展示Cantopop本色,Chris叫停樂隊並捉實Marf的手,對她說amazing,並帶領全場觀眾歡呼及掌聲鼓勵,又即時煞停樂隊,要求Marf重唱一遍,令Marf受寵若驚,一度緊張甩嘴,蹲了一下,不過很快重拾狀態,落力表演。相關片段在社交平台洗版,成為Coldplay港騷其中亮點。

Marf標記周耀輝 承諾唱得更好

據知Marf的廣東歌詞出自周耀輝,有歌迷大約記下歌詞在社交平台分享:「我與你喧嘩,比不起熱吻,我與你喧嘩,不想爭執,很想天真,學小孩或學動物,慢慢道謝,萬夜萬日。我願你觀一天星,想休息就瞓,我願你哼一支歌,坐下別慰問,不想爭執,只想天真,學小孩或學動物,靜靜伴着,萬事萬物。」

對於能跟Coldplay同台表演,Marf感到十分榮幸,在台上不停感謝Coldplay給予今次難能可貴的演出機會。她為今次演出準備了兩套特色舞衣,性感型格兼備,由頭型到落腳,其中白色長外套配bra top戰衣,更獲品牌設計師特別為Marf度身訂做。完騷後,Marf在社交網限時動態貼出獻唱廣東版《We Pray》片段,標記了周耀輝,以英文留言說:「我明(昨)天會做得更好。」周耀輝轉載帖文並留言:「Yeah!」

Marf任Coldplay香港站演唱會暖場表演嘉賓,表現獲讚淡定有台風,又夠壓台感。林家熙(Locker)前晚到場打氣,在社交平台貼出Marf表演片段,隔空冧爆女友:「你真係好鬼型呀!」林芊妤(Coffee)在網上看到Marf演出片段,大讚她打破之前的負評,22歲女仔壓得住個場不簡單。

Marf擊敗逾30女歌手成嘉賓

據知Coldplay每次到海外演出,都會找當地年輕和有潛質的歌手任暖場嘉賓,今次在港亦不例外,多間唱片公司都想爭取是次演出機會。Coldplay香港演唱會主辦Live Nation事前給了一批香港年輕女歌手名單給Coldplay揀選,除了COLLAR幾名成員,還有陳凱詠、梁嘉茵(Serrini)和陳蕾等都有入選,最後Coldplay從30多名女歌手中選了Marf。

Marf前年曾在澳洲小天王Ruel的香港演唱會任嘉賓,與對方合唱《Someone Else's Problem》,表現出眾。有指大會將該片段給Coldplay看,他們認為Marf唱英文歌好好聽,聲線有個性,最終親自拍板邀請她成為香港站演出嘉賓。