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娛樂

【開箱】《MINECRAFT：我的世界大電影》 票房黑馬 服務玩家

【明報專訊】《嘮嘈神父摔跤你》謝勒希斯（Jared Hess）執導的《MINECRAFT：我的世界大電影》（A Minecraft Movie），由《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa）與《阿sir嚟自樂人谷》積彼克（Jack Black）合演，改編自全球暢銷3億套同名電玩，上映前口碑唱淡，有外國影評人甚至預言此片票房將比《白雪公主》更慘不忍睹。上周五在美國開畫，首周末票房大收1.63億美元（約12.7億港元），取代《超級瑪利歐兄弟大電影》榮登史上電玩改編電影最賣座開畫冠軍，認真出人意表。

主角目標返回現實世界

跟《超級瑪利歐兄弟大電影》的老幼咸宜路線不同，《MINECRAFT：我的世界大電影》擺明為討好遊戲玩家而拍，一般影迷或會覺得索然無味，部分笑料更感尷尬，偏偏粉絲睇到拍案叫絕。故事由「採礦迷」Steve（積彼克飾）為了實現童年夢想，放棄刻板工作，跑到礦場尋寶說起，結果求仁得仁，找到發光寶石，然後穿越時空，來到充滿創意的古怪立方體奇境「主世界」。另一方面，生活各有煩惱的「垃圾佬」Garrison（積遜莫瑪飾）、新移民姊弟Natalie（愛瑪邁亞斯飾）與Henry（沙巴遜韓森飾）、地產女經紀Dawn（丹妮爾布祿斯飾）亦受寶石牽引，誤闖「主世界」並遇上Steve，一同踏上神奇冒險旅程，聯手對付反派女巫和她率領的豬布林兵團，目標只有一個，就是返回現實世界。

電影劇情簡單直接，角色黑白分明，所謂正邪大戰亦甚兒戲，全片101分鐘主要由《Minecraft》遊戲角色、布景、道具及兵器等堆砌而成，非玩家或會睇到一頭霧水，例如「主世界」與女巫統治的「地獄」有何關係？為何其中一名村民毋須發光寶石都可穿越到現實世界，甚至跟《白蓮會》女星珍妮花古烈治（Jennifer Coolidge）飾演的離婚副校長Marlene拍拖？

戲中較為可取的情節是男女主角都是現實生活的失敗者，例如Garrison因留戀過去美好日子，拒絕長大而瀕臨破產邊緣；Natalie過度保護弟弟Henry，反而窒礙對方成長；Dawn為了生計而日做15份兼職，最終忘記愛護動物的初心等。多得這些人物設定，令故事不至於過分空洞。至於電影加插積彼克唱歌環節（而且不止一首），明顯不是劇情需要，如果硬要解釋，唯有當是身為樂隊Tenacious D主音的他表演慾太強了吧。

片尾彩蛋埋伏筆拍續集

《MINECRAFT：我的世界大電影》製作費1.5億美元（約11.7億港元），以全球首周末票房突破3億美元（約24.4億港元）計算，已經穩賺不賠，至於能否超越《超級瑪利歐兄弟大電影》創下全球累收13.6億美元（約106億港元）的史上最賣座電玩改編電影票房紀錄？還得看口碑能否帶動後勁。此片在「爛番茄」影評網站只有47%低分，觀眾好感度卻高達87%，從社交媒體瘋傳短片可見，外國年輕觀眾睇到眉飛色舞，尤其是某些經典遊戲場面重現時，更會全場興奮尖叫，反映影評人與影迷（或者遊戲玩家）口味呈兩極化。

無論如何，今集片尾彩蛋提到Steve重返舊居，遇上新住客Alex（姬麥堅倫飾），她正是《Minecraft》最受歡迎角色之一，擺明為開拍續集埋下伏筆。如今新片賣座，相信添食有期，正如導演謝勒希斯在訪問中說：「我們正在討論（續集），會有很多精彩內容，令人相當興奮。」

上映日期：4月3日

相關字詞﹕珍妮花古烈治 丹妮爾布祿斯 沙巴遜韓森 愛瑪邁亞斯 積彼克 積遜莫瑪 謝勒希斯 MINECRAFT：我的世界大電影 開箱

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