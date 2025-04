【明報專訊】韓片《獨自在夜晚的海邊》64歲已婚導演洪尚秀與御用女主角兼43歲「小三」金敏喜的不倫戀情,由2015年合拍電影《愛得對愛得錯》撻着,至今剛好10年,男方不惜拋棄糟糠,與新歡同居,今年1月韓媒Dispatch記者目擊二人到京畿道河南市的產科醫院接受體檢,其後女方挺着大肚子出席第75屆柏林影展,為洪尚秀執導新片《What Does That Nature Say To You》幕後打點,但未有拍拖行紅地氈。當時有傳金敏喜的預產期為今年春季,韓媒昨日報道,最近她已順利誕下男嬰,母子平安,現於河南市的產後調理院休養,洪尚秀一直陪伴在側。