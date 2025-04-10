《混沌少年時》Netflix收視四連冠 下周料躋身英語節目榜史上最高收三甲

Netflix上周整體最多人收看的節目，是在英語電影榜收視稱冠的浪漫喜劇《生命清單》（The Life List），由《情謎3顆心》阿當布祿斯（Adam Brooks）執導，《隨身危機》蘇菲亞卡臣（Sofia Carson）與《奪回羅密歐》佳奧艾倫（Kyle Allen）主演，改編自同名小說，故事講述女主角深陷喪母之痛，沒想到母親為她準備了一項任務，必須完成13歲時寫下的生命清單，每完成一項就可收到錄有母親信息的光碟，完成所有任務後才能繼承遺產。《生命清單》錄得2920萬觀看次數，不但在英語電影榜稱冠，亦是Netflix上星期最多觀衆收看的節目；位列亞軍的《姐妹衰到爆》（One of Them Days）及季軍《馴狼紀》（Alpha）均暫未在港上架。

《混沌少年時》上月13日首播即錄得2430萬觀看次數稱冠，其後兩周分別以4200萬及3040萬次，寫下三連霸紀錄；到上周回落至1780萬觀看次數，仍連續4周登頂。紀錄片集《那些消失的女孩：追緝長島連環殺手》和醫療劇《心跳一線間》分佔亞季。《混沌少年時》上架4周累計1.14億觀看次數，在Netflix史上十大最高收視英語節目榜最初佔第9位，其後再力壓《逝者不安息》、《暗夜情報員》、《柏捷頓家族：名門韻事3》、《后翼棄兵》及《柏捷頓家族：名門韻事》，連跳5級，進佔第4位。《混沌少年時》跟第3位《食人魔達默》1.15億觀看次數，相差約100萬次，因此不少美媒估算《混》劇下周應可取代《食》劇，躋身三甲；不過若要挑戰亞軍《怪奇物語4》的1.4億觀看次數，則有一定難度。

印韓稱霸非英語影視榜

非英語節目方面，朴寶劍伙拍IU主演的《苦盡柑來遇見你》以540萬觀看次數，重上冠軍；西班牙《侍女養成記》及阿根廷《電視牢籠》分佔亞季。上周韓劇表現甚佳，連《苦》劇共4劇打入十大，包括朴志訓主演講述校園欺凌問題的《弱美男英雄》位列殿軍；《毒梟聖徒》朴海秀與《我們的藍調時光》申敏兒合演的《惡緣》，講述男子借下高利貸走投無路，得悉自己是父親遺產受益人，於是動歪念買兇殺父，上周五（4日）上架，3日累計360萬觀看次數，佔第5位，另一韓劇《愛情發芽中》則位列第8。

十大非英語電影收視榜則是印度片天下，冠軍《心有所約》是印尼片之外，亞季均來自印度，分別是《忘我狙擊》及《人生對抗賽》。另外，位列第9及第10的《Dragon》和《警探出更》亦是印度電影。韓片亦有兩部上榜，包括兩周冠軍《來自誰的啓示》，佔第4位；《救命卡特》男星周元主演的《消防員》，則位列第8，不過港區Netflix暫時未上架。