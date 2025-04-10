明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《混沌少年時》Netflix收視四連冠 下周料躋身英語節目榜史上最高收三甲

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布3月31日至4月6日的一周收視成績，大熱英劇《混沌少年時》以1780萬觀看次數，連續4周成為英語節目收視冠軍，儘管上星期Netflix最多人看的是英語電影《生命清單》，錄得2920萬觀看次數，但《混》劇累計超過1.14億觀看次數，在Netflix史上最高收視英語節目佔殿軍，躋身三甲只是一步之遙，美媒估計再過一星期就可取代《食人魔達默》的季軍位置。

Netflix上周整體最多人收看的節目，是在英語電影榜收視稱冠的浪漫喜劇《生命清單》（The Life List），由《情謎3顆心》阿當布祿斯（Adam Brooks）執導，《隨身危機》蘇菲亞卡臣（Sofia Carson）與《奪回羅密歐》佳奧艾倫（Kyle Allen）主演，改編自同名小說，故事講述女主角深陷喪母之痛，沒想到母親為她準備了一項任務，必須完成13歲時寫下的生命清單，每完成一項就可收到錄有母親信息的光碟，完成所有任務後才能繼承遺產。《生命清單》錄得2920萬觀看次數，不但在英語電影榜稱冠，亦是Netflix上星期最多觀衆收看的節目；位列亞軍的《姐妹衰到爆》（One of Them Days）及季軍《馴狼紀》（Alpha）均暫未在港上架。

《混沌少年時》上月13日首播即錄得2430萬觀看次數稱冠，其後兩周分別以4200萬及3040萬次，寫下三連霸紀錄；到上周回落至1780萬觀看次數，仍連續4周登頂。紀錄片集《那些消失的女孩：追緝長島連環殺手》和醫療劇《心跳一線間》分佔亞季。《混沌少年時》上架4周累計1.14億觀看次數，在Netflix史上十大最高收視英語節目榜最初佔第9位，其後再力壓《逝者不安息》、《暗夜情報員》、《柏捷頓家族：名門韻事3》、《后翼棄兵》及《柏捷頓家族：名門韻事》，連跳5級，進佔第4位。《混沌少年時》跟第3位《食人魔達默》1.15億觀看次數，相差約100萬次，因此不少美媒估算《混》劇下周應可取代《食》劇，躋身三甲；不過若要挑戰亞軍《怪奇物語4》的1.4億觀看次數，則有一定難度。

印韓稱霸非英語影視榜

非英語節目方面，朴寶劍伙拍IU主演的《苦盡柑來遇見你》以540萬觀看次數，重上冠軍；西班牙《侍女養成記》及阿根廷《電視牢籠》分佔亞季。上周韓劇表現甚佳，連《苦》劇共4劇打入十大，包括朴志訓主演講述校園欺凌問題的《弱美男英雄》位列殿軍；《毒梟聖徒》朴海秀與《我們的藍調時光》申敏兒合演的《惡緣》，講述男子借下高利貸走投無路，得悉自己是父親遺產受益人，於是動歪念買兇殺父，上周五（4日）上架，3日累計360萬觀看次數，佔第5位，另一韓劇《愛情發芽中》則位列第8。

十大非英語電影收視榜則是印度片天下，冠軍《心有所約》是印尼片之外，亞季均來自印度，分別是《忘我狙擊》及《人生對抗賽》。另外，位列第9及第10的《Dragon》和《警探出更》亦是印度電影。韓片亦有兩部上榜，包括兩周冠軍《來自誰的啓示》，佔第4位；《救命卡特》男星周元主演的《消防員》，則位列第8，不過港區Netflix暫時未上架。

相關字詞﹕生命清單 Netflix收視 混沌少年時

上 / 下一篇新聞