明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】《安居樂業》 江嘉敏睇樓見識潮裝室內設計

【明報專訊】江嘉敏今年2月宣布離開效力9年的無綫謀新發展，除初登舞台做音樂劇外，又為HOY TV主持節目《安居樂業》。好多香港人夢想安居樂業，特別在高樓價的年代，年輕人上車談何容易，因此當有足夠能力擁有自己物業時，大家都會出盡心思，打造稱心滿意的安樂窩。

主持初哥江嘉敏每集帶觀眾參觀兩個單位，介紹各式各樣的dream house，從設計意念、裝修用料，以及選擇家電，為準備裝修家居的觀眾提供實用資訊。擁有理想家居，最煩惱是如何變成實用又有個人風格，節目邀請不同的室內設計師，分享最新家居設計風格、裝修技巧和利用物料顏色提升家居美感的同時，又能配合日常生活需要。

荃灣一個老牌私人屋苑單位率先登場，由於單位業主有很多不同嗜好和興趣，設計師Heiman大膽以彩色系為設計主調，全屋以紅、綠、黃、藍4種鮮艷顏色互相衝擊，充分展現屋主個人特色。江嘉敏一入屋便被屋內的colorful配搭所震撼，除視覺刺激，全屋的設計亦考慮到屋主對玩樂設施的需求，在不同區域設置小機關，為屋主提供秘密娛樂小天地。

江嘉敏之後一連介紹兩個重新裝修的居屋單位，居屋單位一向偏小型，大部分均400餘呎左右，要有足夠儲物空間，很考驗設計師的經驗和能力。無獨有偶，兩單位的設計師均運用了牆身櫃，將間隔與儲物二合為一，擴大單位的空間感，亦為業主提高了私隱度。位於瓊山苑的單位，業主夫婦育有小孩和養了3隻狗，設計師採用防火木紋耐磨物料膠板，比較耐用。

另一位於屯門的單位，設計師採用長虹玻璃做躺門的主要用料，長虹玻璃透光不透影，提升了單位的採光感，關了房門都不會影響客廳的光猛度，又可保留主人房的私隱。

設計師派佈置家居貼士

觀眾除透過《安居樂業》看到不同形式的單位與各種設計意念、特色，還有設計師介紹如何運用一些新穎的建材佈置家居，達至不同目的，例如地板、特色牆磚、潔具、牆紙和地氈等。節目亦會教大家如何安排家中電器的擺放佈局，包括電源的安排與插頭位置，達到慳位又實用的效果。

《安居樂業》

逢周六晚8時正 HOY TV（77台）播映

相關字詞﹕安居樂業 江嘉敏

上 / 下一篇新聞