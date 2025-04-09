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娛樂

《贖夢》單日票房撼贏《破．地獄》加長版 張家輝回看演出爆喊 陳法拉挑戰拗腰慘死

贖夢｜張家輝為重頭戲費心思 泣不成聲 陳法拉挑戰高難度動作

【明報專訊】張家輝自導自演電影《贖夢》上映踏入第三周，票房衝800萬，《破．地獄》加長版上周五上映，未對《贖夢》造成威脅。據知《贖夢》4月5、6日單日票房分別以逾80萬與65萬，撼贏《破．地獄》加長版70多萬與逾60萬，排第二位；首位是改編電玩遊戲的《MINECRAFT：我的世界大電影》，兩日皆收逾190萬。前日（7日）環球股災，恒指瀉3000點，電影票房也受影響。《MINECRAFT：我的世界大電影》由190萬跌至37萬，《贖夢》跟《破．地獄》加長版收20多萬。

觀眾感受深讚有得着

《贖夢》故事跟股票市場有關，戲中演夫妻的張家輝和陳法拉因一時貪念，被股票誤一生。日前大隊謝票時，有觀眾表示透過《贖夢》得到不少領悟和得着，其中陳法拉到監獄探望張家輝，以及跳樓場口更令大家感受至深。拍攝陳法拉到監獄探望張家輝一幕，身兼導演和主角的張家輝，既要處理陳法拉角色上的情緒，自己又要埋位演出，不時在攝影機前後來回多遍，直至感覺到位完成鏡頭為止。另一場講述陳法拉得知張家輝在夢魘中活過來，還勸她放下，感到原本共同進退的丈夫背叛自己，讓她痛心得難以自拔，不停拍打隔着兩人的玻璃，悲憤難泄，張家輝看着陳法拉愛莫能助，只有更痛心，這一幕觸動張家輝的內心深處，回看影片時，按捺不住抽泣。

戲中陳法拉最後無法釋懷選擇自殺，以跳樓了結生命。她在深夜拍攝從高處墮下，跌於貨車與貨櫃間的狹窄罅隙，還要拗腰倒頭躺着，挑戰高難度動作，再配合慘死表情，三take後完成鏡頭。陳法拉每完成一take便回看影片，用手機拍下演出，看看是否需要改善。問她拗腰演出後可感不適？陳法拉笑說：「好彩拍攝前吃了幾粒龍眼和半碗粥，才有氣力拗腰。」。

娛樂組

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