張曼玉鍾鎮濤現身捧Coldplay 暖場嘉賓邱彥筒性感登場勁歌熱舞

記者：劉永銳

Coldplay昨日的演唱會有兩名暖場表演嘉賓，包括巴勒斯坦女歌手Elyanna和香港代表Marf。COLLAR官方社交網貼出現場直擊Marf到達啟德體育園，落車行入場館的騷前實况，素顏的她沿路行入後台，有專屬房間化妝整頭和換衫，入房間時大呼Oh my god，當行入表演場地時心情興奮，連「嘩」7次，大讚：「好靚呀！」Marf在化妝間邊化妝邊醫肚，食飽上台表演。

盧覓雪笑稱自己是暖場嘉賓

Coldplay首場演出，吸引了不少圈中人捧場，Marf的男友林家熙6時許伙馬志威、胡子彤等抵啟德體育園，Marf於7時表演，林家熙跟好友預早到場為女友打氣，還有COLLAR隊長沈貞巧。盧覓雪在網上貼出於啟德體育園內打卡照，寫道：「Coldplay暖場嘉賓登場！我講我。」還hashtag了「8點開場」和「早到早享受」。

DJ黃志淙在社交平台貼出場內熱鬧氣氛，又展示帶備了多張Coldplay唱片到場，表現興奮。有網民在觀眾席發現久未公開露面的影后張曼玉，見她戴了口罩和帽，見到網民拍照未有抗拒；還有鍾鎮濤和太太范姜。

暖場嘉賓Elyanna於6時許率先登場，之後輪到Marf表演，穿上bra top和熱褲配白色長外套，露腰曬腿性感現身，伙舞蹈員勁歌熱舞，並以英語自我介紹，表現淡定沒有怯場，獻唱歌曲包括《Silencio…Shh》、《Thinking about you》、《SZA─ Snooze》、《I don't care》和《To'pA'ti》，炒熱現場氣氛，整個表演大約半小時。