鄭子誠區瑞強「情人靚歌」會聽眾 胡楓任嘉賓獻唱《沉默是金》

讚修哥頭腦清晰轉數快

鄭子誠佩服修哥93歲依然精力充沛，工作不斷。修哥稱工作是其快樂泉源，「要繼續工作，最重要是身體健康，要多做運動，扭吓腰及揈手揈腳」。區瑞強大讚修哥頭腦清晰轉數快，反應無人能及，他舉行演唱會，幾乎每次都邀請修哥擔任嘉賓，修哥要臨場發揮，仍處之泰然，應付自如兼反窒他。修哥笑說：「去多些應酬，與朋友吹水、吹牛，頭腦就會靈活。」他透露圈中年長過他的人還有譚倩紅及104歲的特約演員，「譚倩紅仍然好精靈」。修哥在活動上獻唱《沉默是金》。

區瑞強透露將舉行70歲演唱會，但不會邀請修哥任嘉賓，因今次全家人一起演出，沒有嘉賓，不過會邀請修哥來欣賞。鄭子誠亦有意開20周年情人騷。修哥聞言即自薦擔任嘉賓，又問子誠做節目播歌時會否偏心，喜歡的歌手多播幾次？鄭子誠表示會有偏心，但不會做出面，「播歌憑感覺，就算喜歡某歌手和某首歌都不敢播太多，要平衡」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com