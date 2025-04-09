明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

廣末涼子撞車送院打傷護士被捕 通過酒精測試 被指行為怪異 警方拒保釋或今送檢

【明報專訊】前年婚姻出軌爆不倫戀導致形象崩壞的44歲日本女星廣末涼子，花上兩年時間「洗底」，上月獲富士電視台「解禁」亮相綜藝節目，又擔任高雄《大港開唱》壓軸表演嘉賓，以為全面復工在即，前晚再生事端，先在靜岡縣高速公路追撞貨車，雖然通過酒精測試，卻被指行為怪異；昨日凌晨送院等候治療期間，廣末突然發難，拳打腳踢當值護士，更抓傷對方手臂，警方接報到場拘捕她，暫時不准保釋，最快今天（9日）送檢，若罪成恐怕翻身無望。

廣末涼子所屬事務所昨日上午發表聲明，證實她被捕消息，事發於4月7日下午6時50分左右，廣末駕駛黑色汽車駛經靜岡縣掛川市新東名高速公路期間，懷疑失控撞向前面貨車，廣末座駕車頭損毀，她跟自稱經理人的男乘客同受輕傷，貨車司機則無礙。不過「廣末送院後因一時陷入恐慌，對醫護人員造成傷害，對此深表歉意。由於事件仍在調查當中，不便公開細節，但她將會暫停所有演藝活動，以示反省」。

目擊者稱廣末大呼小叫

據當地傳媒報道，廣末涼子撞車後表現煩躁不安，在高速公路來回踱步，「一時坐下，一時站立，甚至走到馬路中央」，警方接報到場調查，初步認為她身上並沒酒氣，並通過酒精測試，但因行為怪異，不排除稍後要求她接受藥物測試，並向法院申請搜查令，在其座駕甚至住所蒐證；亦有日媒引述目擊者稱，廣末發生交通意外前，曾在公路休息站短暫停留，並向不認識的途人大呼小叫，行為令人側目。

廣末涼子與經理人撞車受傷，送往靜岡縣島田市醫院治療，等待期間她的情緒仍未平復，不斷在院內行來行去，據報當晚共3名護士當值，試圖阻止及安撫但無效，直至昨日零時20分左右，廣末突連環踢向37歲女護士左腳，再抓傷對方手臂，警員當場拘捕她，控以襲擊罪名。截稿前未知廣末是否認罪，日媒引述警方消息指，「除非有特殊理由，否則不准保釋」，最快今天（9日）移送她至靜岡地方檢察廳。

下月活動取消

廣末涼子被捕後，原定下月2及6日在東京和故鄉高知縣舉行《小王子朗讀與音樂演奏心靈之旅》，雖然兩場門票早已售罄，主辦單位仍宣布取消，相信其他工作亦會陸續煞停。廣末過去亦曾發生與汽車有關的鬧劇，雜誌《Friday》2001年7月報道她在東京夜店狂歡後乘的士到千葉縣，因無法支付4萬日圓（約2080港元）車資，被日媒偷拍她呆坐馬路的照片，最後登上陌生人的汽車返回東京，可見她「行為古怪」、「情緒失控」早有前科。

1990年代以模特兒身分入行的廣末涼子，憑日劇《將太的壽司》贏得新人獎，再以《沙灘小子》獲頒最佳女配角，她跟木村拓哉合演《悠長假期》最為港迷熟悉；電影方面，廣末憑《秘密》、《禮儀師之奏鳴曲》奪得影后，雖然事業得意，廣末先後兩度離婚，日本雜誌《週刊文春》前年6月揭發她跟已婚廚師鳥羽周作搞不倫戀，同年7月宣布與第2任丈夫Candle June離婚，形象直插谷底。去年2月廣末與事務所解約，另起爐灶獨立發展，但事業已大不如前，如今傷人被捕，恐怕星途盡毁。

相關字詞﹕撞車 廣末涼子

上 / 下一篇新聞