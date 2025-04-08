【開箱】《貓貓的奇幻漂流》 奧斯卡最佳動畫 愛在天水圍城時

「爛番茄」影評近滿分

《貓貓的奇幻漂流》是拉脫維亞導演Gints Zilbalodis第2部長篇動畫，去年5月在康城影展一鳴驚人，上月舉行第97屆奧斯卡頒獎禮更擊敗《玩轉腦朋友2》、《荒野機械人》等美國大廠出品，勇奪最佳動畫殊榮；「爛番茄」網站綜合181篇影評文章，此片獲得接近滿分的97%佳績，以製作費不足400萬美元（約3000萬港元）、少於50名動畫師參與計算，證明創意比資金更重要的道理可信。

電影講述黑貓在末世洪流中，與其他動物展開一段奇幻漂泊之旅，雖然全片「零對白」卻感動人心。故事由黑貓獨自在森林徘徊說起，偶然遇上一班「狗友」為爭奪食物而打架，黑貓「漁人」得利，群狗從後追趕，突然洪水湧至，頓時貓飛狗走。巨浪沖毀黑貓居所，水浸眼眉之際，剛巧小船駛過，牠跟船上唯一乘客水豚從此結伴上路，途中遇上自戀的環尾狐猴，以及性格高傲的「大白鳥」蛇鷲，最後跟拉布拉多犬重逢，牠們在這艘「挪亞方舟」相處日子雖然短暫，但過程中互相扶持，共同面對逆境挑戰，總算全身而退，迎接美好明天。

黑貓遇災急速成長

故事透過一場天災，帶出黑貓的成長經歷，牠由孤高獨處，逐漸學識合群，甚至懂得易地而處，為其他動物的生存機率着想，主動落海捉魚然後分甘同味，又或請求蛇鷲出手拯救被洪水圍困的惡犬等，感覺相當人性化。片尾交代黑貓得悉「救命恩人」鯨魚因洪水退卻而擱淺森林，牠靜靜地陪伴對方走完生命最後一程，不但令人動容，更為牠的成熟而感動。從最後一個鏡頭可見，黑貓再次低頭看着自己水中倒影，畫面不再如先前般水波蕩漾，而是平靜如鏡，正好反映牠的內心已變得強大，不易興波作浪。

全片不設人類角色，動物主角亦沒刻意擬人化，忠實還原牠們真面目。導演為求逼真，親自錄製貓狗叫聲作「對白」，除了水豚天生聲線較為尖銳，跟角色的慵懶個性不符，唯有改用小駱駝代替。至於戲中最奇特角色非蛇鷲莫屬，牠為救黑貓甘願與同類割席，顯示守護正義的勇氣；又主動為「挪亞方舟」掌舵，默默保護乘客安全，因此才拒絕讓惡犬登船，直至黑貓哀求，牠不忍才就範，事實證明惡犬自私，最後為了飽餐而離棄瀕危的水豚，反映蛇鷲的智慧早已凌駕在同伴之上。片尾一幕講述牠羽化升天，似是犧牲自己，終止洪水為患，大愛值得歌頌和表揚。

同場加映《牛仔》短劇

由於《貓貓的奇幻漂流》講述動物在孤舟漂泊的冒險旅程，難免被人跟李安執導《少年Pi的奇幻漂流》相提並論，其實並無需要，加上後者出現孟加拉虎、班鬣狗、斑馬及猩猩互相廝殺的血腥場面，跟前者的貓狗和平共存大相逕庭，硬作比較實為不妥。

值得一提的是，目前在百老匯院線上映《貓貓的奇幻漂流》獨家收錄6分半鐘港產動畫短片《牛仔返嚟喇！》，感覺就似彼思動畫同場加映小品如《包寶寶》，分別在於後者用作訓練公司新人的競技場，前者則為紀念漫畫原作者王司馬而設，故事以1980年代為背景，主角牛仔因一包港式街頭小食「雞蛋仔」而穿越到2025年，其間遇上經典港產片《英雄本色》主角Mark哥、已故歌手梅艷芳及黃家駒，以及經歷兩次疫情等，見證本地起跌，突顯港式情懷，巧合的是短片同樣沒有對白，出奇地跟《貓》片呼應。

上映日期：4月4日