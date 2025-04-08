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娛樂

《MINECRAFT》美開畫收12億破今年票房紀錄

【明報專訊】《MINECRAFT：我的世界大電影》（A Minecraft Movie）上周五在美國開畫，首周末3日票房累收1.57億美元（約12.2億港元）登上冠軍之餘，同時超越《美國隊長4：勇敢新世界》刷新今年最高紀錄，更取代《超級瑪利歐兄弟大電影》榮登史上最賣座電玩改編電影開畫票房寶座。新片在全球75個國家及地區同步上映，首周末突破3億美元（約23.4億港元）大關，成績斐然。

新片由《嘮嘈神父摔跤你》謝勒希斯（Jared Hess）執導，《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa）與《逃出魔幻紀：叢林挑機》積彼克（Jack Black）合演，故事講述5名主角誤闖古怪立方體秘境「主世界」，被迫對抗邪惡女巫和她操控的豬布林軍團，然後重返現實世界。

值得一提的是，《MINECRAFT》中美同日開畫，內地3日進帳逾億人民幣（下同），成為清明節檔期10部新片之首，亦是今年首部開畫破億的荷李活電影。排名緊隨其後的是馮小剛執導、趙麗穎主演犯罪片《向陽‧花》，首周末收8007萬；動畫《哪吒之魔童鬧海》後勁仍然凌厲，三日收7178萬躋身季軍位置。截至昨日為止，《哪吒2》內地上映69日累計票房已達151.6億。

相關字詞﹕積遜莫瑪 積彼克 謝勒希斯 MINECRAFT：我的世界大電影

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