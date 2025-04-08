《MINECRAFT》美開畫收12億破今年票房紀錄

新片由《嘮嘈神父摔跤你》謝勒希斯（Jared Hess）執導，《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa）與《逃出魔幻紀：叢林挑機》積彼克（Jack Black）合演，故事講述5名主角誤闖古怪立方體秘境「主世界」，被迫對抗邪惡女巫和她操控的豬布林軍團，然後重返現實世界。

值得一提的是，《MINECRAFT》中美同日開畫，內地3日進帳逾億人民幣（下同），成為清明節檔期10部新片之首，亦是今年首部開畫破億的荷李活電影。排名緊隨其後的是馮小剛執導、趙麗穎主演犯罪片《向陽‧花》，首周末收8007萬；動畫《哪吒之魔童鬧海》後勁仍然凌厲，三日收7178萬躋身季軍位置。截至昨日為止，《哪吒2》內地上映69日累計票房已達151.6億。