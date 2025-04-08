明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

BOYNEXTDOOR香港演唱會講《西遊記》經典對白

【明報專訊】韓國男團BOYNEXTDOOR前晚來港開騷，6名成員Taesan、Sungho、Jaehyun、Leehan、Riwoo及Woonhak先以歌曲《Earth, Wind & Fire》及《Dangerous》揭開序幕，然後自我介紹，Woonhak以廣東話說：「大家有無掛住我，我係大家嘅寶貝。」又大讚現場氣氛「好好Feel」及港迷「世一」。

演唱會長約兩個半小時，成員唱出大熱歌曲《If I say, I love you》把歌詞改成普通話「我愛你」，又落台近距離接觸粉絲。Jaehyun與Sungho搭膊頭唱歌，前者突然獻吻，後者馬上抹走口水，場面搞笑。他們談到香港美食，用廣東話問「食咗飯未呀？」並表示完騷後要開餐，透露已品嘗港式點心及蛋撻。

到了安歌時段，大會播出粉絲自製應援片段，成員感動到眼濕濕，Jaehyun更多次拭淚。個唱結束前，成員逐一用廣東話或普通話發表感言，發音相當標準，以示誠意十足，Taesan引用周星馳主演《西遊記大結局之仙履奇緣》經典對白：「如果要給愛一個期限，我希望是400年。」Sungho則用廣東話清唱一小段Beyond經典情歌《喜歡妳》。成員離開舞台後，大批粉絲湧到台前，6子再度出場，唱罷《Nice Guy》才返回後台。

記者：蘇珮欣

相關字詞﹕香港演唱會 韓國男團 韓國男團BOYNEXTDOOR

上 / 下一篇新聞