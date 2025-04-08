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娛樂

【娛樂場】《奇情谷》有個案近乎AV劇情

【明報專訊】導演火火、吳若希（Jinny）與曾展望主持TVB Plus節目《奇情谷》，主打「奇情」，當中「愛情」佔大部分，這是一門極其複雜的學問，周邊充斥不少可更改對愛情的憧憬、認知的「環境因素」，也會隨着年齡變更、網絡文化、騙案萌生等似怪不怪的原因，讓社會衍生一段段光怪陸離、打破三觀的感情故事。除男女感情，還有LGBT，也有涉家庭問題或職場文化等的奇事。節目上周首播，以主題「交友App的陷阱」與「忘年戀」打響頭炮，請來李龍基任嘉賓，詳談與細36年的未婚妻王青霞（Chris）一段情，又即場回應網民問題，掀起網上熱話。

網民讚火火「控場」功架

《奇情谷》總策劃曾昭隆透露跟火火曾合作，巳建立默契，對方由情場浪子變為現在的好爸爸，有一定經驗協助求助人處理感情事。他稱首集「交友App的陷阱」事主是素人，很勇敢面對鏡頭，對方最後的一番話，表現出對「情人」未肯放下，火火贈言應將對男方的說話跟自己講一次，其實需要放下與堅強的是自己。曾昭隆說：「可能觀眾在旁看到事主的癡迷，也忍不住想罵她，火火沒有在鏡頭前斥責，恰當地提醒，很多網民留言讚火火的『控場』功力。」他提到另一主持吳若希，稱對方由當年少男偶像到成為人妻與母親，持家有獨特方法，過往兩集她的笑點好低，在節目氣氛方面也有緩衝作用 ，吳若希深情讀出王青霞在獄中寫給李龍基的信，李龍基跟觀眾同被感動。曾昭隆說曾展望是節目的小鮮肉擔當，看過對方在《Mayanne小喇叭》的表現，覺得不錯，後生仔沒有包袱，不過仍需調節，這個主持組合還需要時間磨合。

跟事主見面 免個案多「水分」

節目中個案由招募所得，也有朋友的朋友介紹，工作人員會審慎篩選，曾昭隆表示事前會跟事主見面了解，以免故事被認為太多「水分」，「收到的個案投稿，確實令人震碎三觀，處理中有個案情節近AV劇情，大家的反應是『咁都得？』，當事人可能是無法向人傾訴或想問意見，希望《奇情谷》給他們抒發的空間。顧及素人要將私隱公開，節目組會應要求打格仔、不露面或電話受訪變聲」。

《奇情谷》接梁思浩主持的《直播靈接觸》播映時間，後者破TVB Plus高收視紀錄。曾昭隆稱《直播靈接觸》做了兩季，儲了一班擁躉支持創佳績。《奇情谷》首播兩集成績也不俗，比預期更好，最重要是觀眾的互動好熱烈。另外，每集送出逾10萬元獎品給參與遊戲的觀眾造勢。

《奇情谷》逢周一、二 晚9時35分 TVB Plus（82台）播映

相關字詞﹕曾昭隆 曾展望 吳若希（Jinny ） 火火 奇情谷

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