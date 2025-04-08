艾威為愛妻換肝撲醫藥費 苑瓊丹助加盟直播 老闆破例預支50萬應急

記者：柯美

苑瓊丹、艾威、劉小慧、羅霖和黃子揚等昨日出席加盟線上直播團隊簽約儀式，苑瓊丹透露老闆陸鵬良預支了50萬給艾威，在旁的艾威眼泛淚光，哽咽說太太舊病復發。艾威受訪時稱太太有家族遺傳多囊肝，兩個月前出現惡化情况入急症室，留醫檢查發現多囊肝和多囊腎，需排期換肝，「情况都幾緊急，所以排得幾前位置。太太發病後，一直進出醫院，3月中一直留院，因為是大手術，要檢查很多東西，今（昨）日再check腦，驚手術過程中有機會中風，還要做心理評估」。問他是否很擔心？艾威表示擔心是必然，多年來有件事做錯了，「擔心是完全無建設，當年破壞了我們之間的關係（離婚），付出那麼大代價才領略得到！」

艾威擬帶太太到內地做手術

問苑瓊丹是否知道艾威太太患病才邀對方加盟直播？她表示之前在街遇到艾威，見他一臉落寞，談起才知道，「做直播是場場清數沒預支，今次同老闆講最終都係要畀錢，不如早一點畀晒，希望Lisa可以放心和輕鬆一點，威哥（艾威）亦不要想太多。預支50萬做100場」。

問艾威50萬是否足夠應付手術費？他說：「在港換肝是免費，但要排期，太太目前情况幾緊急，所以不排除可能到內地做手術。」苑瓊丹安慰好友要放鬆心情，艾威說：「我已做到最好，太太叻過我，心理質素比我更加好，但就是太過樂觀不上心。這個問題我一直擔心了很多年，終於發生，她一直不擔心。」苑瓊丹透露日前與Lisa通電話，對方很樂觀，說自己沒事又吃得，從艾威口中才得知實際情况。

艾威曾在《再見愛人2》說要結束婚姻原因，是難忍患有多囊肝的Lisa不愛惜身體，經常打通宵麻將，雙方談判多次不果，忍痛提出離婚，二人分開了，當時正值疫情，一再拖延往辦離婚手續，最後又復合。

劉小慧稱李國祥心願「子女快樂」

劉小慧跟上月離世的李國祥（KC）屬多年好友，稱到現在仍覺得不真實，不相信好友離世，一班朋友收到李國祥死訊那刻，大家都沒有喊，之後看到一些關於對方的東西，講起才忍不住喊，內心一直抑壓住。她早知李國祥患病，對方離世時，她身在日本旅行，沒送好友最後一程，「KC臨終時，最好朋友伴着他，對方在內地照顧了KC兩個月。KC不喜歡煩人又貪靚，所以知他患病的人不多，其實是什麼病都沒人知。（傳他喉嚨有事？）唔係，我唔想講，KC生前都唔講，我不想爆人私隱，總之係唔好嘅病。我身為朋友對他離世當然感不捨，但他走得舒服，在睡夢中離開是最好的福報和祝福」。

劉小慧表示李國祥有一子一女，是李國祥哥哥的子女，他多年來最大心願是小朋友開開心心，健康成長，「一對子女已大個，最大17歲，他們都好生性，在內地讀書攞到獎學金」。

黃子揚有女萬事足 計劃追多個

久未露面的黃子揚發福不少，跟年輕20歲的第三任太太兼經理人BoBo育有一女，表示照顧1歲多愛女無暇運動，「現在運動都只是跑步，不會做gym，以前拍戲部部都要打，打到五勞七傷，沒好好更治，早前肩周炎，幸做了手術已康復，手術後要戒酒、戒茶、冰水和辣」。在內地工作應酬，可以不喝酒？黃子揚說：「我現在這年紀已經無逼飲酒，現在與朋友相聚，開心先飲下，現在很少應酬，工作後想早點回家湊女。」

黃子揚承認現在有女萬事足，透露與太太結婚10年，原本不打算要小孩，太太突然想要，更想追多個。苑瓊丹稱黃子揚樣子凶神惡煞，所以見到BoBo，即問對方有沒有遭家暴，「BoBo說沒有，不過話有日睡覺被他打了一拳」。黃子揚解釋當時太累，睡夢中才錯手打了太太一拳。