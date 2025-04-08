張天賦避談袋百萬酬勞任婚禮嘉賓 林家謙獲林夕讚比得獎更開心

林家謙每年CHILL CLUB頒獎禮都獲不俗成績，他認為不一定，重提去年缺席頒獎禮，由好友Tyson Yoshi代為領獎，笑言：「今年就當我為Tyson Yoshi領獎，大家都勁。」對於《普渡眾生》獲資深填詞人林夕親自致電稱讚，林家謙用「癡線」來形容，覺得獲對方稱讚比得獎更開心，感難以置信，「沒想過林夕會留意首歌和作出分析，當收到來電時，我還對他說：『你唔好𧨾我、唔好玩我啦！』可能他覺得我寫得好自然，寫出關於半生的題材，成件事渾然天成，旋律與歌詞又配合」。

《普渡眾生》獲25名歌手投票選出奪大獎，林家謙承認很驚喜，因沒有深究CHILL CLUB頒獎禮的票選制度，亦不熟悉規則，「自己一票投給陳健安，因為5月我們將一起開拉闊音樂會。（為什麼不投給另一拍檔洪嘉豪？）因為他的票好穩」。獲眾多歌手投票支持，林家謙不認為是人緣好，相信因為大家都喜歡電影《破•地獄》。

記者：林蘊兒