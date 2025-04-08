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娛樂

保錡何啟華有事缺席訪問 193肥仔稱想多曝光做代表

【明報專訊】ERROR成員吳保錡（保錡）早前貼與陳百祥合照惹負評，沉寂兩個多月，前晚頒獎禮首度公開亮相。完騷後由隊長梁業（肥仔）和郭嘉駿（193）代表受訪，保錡與何啟華（阿Dee）未有現身後台訪問和拍照。保錡「潛水」兩個月，4子近期少機會齊腳見人，193推說因為最近經濟和娛樂圈市道很差，很少人找他們一起開工，連個人工作也不多，呼籲大家找他們工作。

透露保錡狀態不錯心情開朗

追問為何保錡不做訪問？肥仔幫口說阿Dee和保錡有事在身，193笑說：「阿Dee去食煙。保錡每晚都要鍛煉，鍛煉好身體，遲些可能轉做全職運動員。（連做訪問的時間也沒有？）他和阿Dee都比較心急，我和肥仔因沒有什麼工作，想多曝光，可以做訪問，傾好耐。」193聲稱保錡拒受訪，非因是非纏身，「保錡現階段不必多說話，應該做一些實事和做喜歡的事，某程度上叫做『改過』，所以不用講太多，多運動得到健康，個人健康和心理健康，才可以應酬到大家傾偈」。

肥仔亦強調公司沒有阻止保錡做訪問，待對方準備好，會自然出來，不會夾硬強迫。193續說：「好像今（前）晚，他準備好要見大家，所以和我們一齊出來，絕對沒有雪藏這回事。」二人稱ERROR工作沒有被取消，仍一起拍節目和籌備出新歌，稍後會推出。193亂說保錡平日有跟隊友分享感情煩惱，後來又改口說不清楚保錡現時感情狀况，估計他近期應該沒有感情問題，因見他前晚狀態不錯且心情開朗。

另外，陳慧琳前晚領軍MIRROR、COLLAR跟ERROR唯一代表肥仔壓軸表演歌舞，193、保錡與阿Dee在台下做觀眾，網民對這安排議論紛紛，有斥ViuTV似「棄養」ERROR。

記者：林蘊兒

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