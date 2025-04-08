不覺MIRROR COLLAR似伴舞 陳慧琳喜與新一代合作變年輕

盧瀚霆走唔甩任紅館騷嘉賓

問到7月紅館演唱會可會邀MIRROR任嘉賓？陳慧琳說：「一定會！Anson Lo（盧瀚霆）就走唔甩，因為我為他演唱會擔任過嘉賓，他一定要來幫手，至於其他成員，如果得閒都可以來我個《萬人結界》跳吓玩吓，隨時加入都得，但還未向他們度期，遲啲再問。」她又希望和MIRROR合作出歌，笑說：「出咩歌好呢？如果是快歌，又是他們跳？我又企響度睇咁？睇吓出咩歌囉。」她稱月尾將推出由林家謙作曲的新歌，是紅館演唱會主題曲，多與新一代歌手合作貼近潮流，「歌名《鳴謝你不想說後悔》，是《最愛演唱會》的延續版，因為林家謙對這首歌有feel，所以寫了這首鳴謝歌」。會邀請林家謙在演唱會合唱？她稱一定會請，「希望佢會來，因為他也要籌備自己的演唱會」。

陳慧琳透露已為演唱會做準備，因今次開騷有很多歌未現場唱過，記歌詞都記到死，還要keep fit操體能和練舞，下月閉關，「我淨係企響度唔跳都攰到我死啦！又要著高跟鞋，唔跳都要䟴吓，䟴都好嘥力好攰，加上舞台有兩條好長的catwalk路伸延到觀眾席，要行好遠，好似行兩條街咁，又要行又要䟴，真的很大體力透支」。

記者：林祖傑