呂爵安話傳媒黑心 黑面拒談林明禎 盧瀚霆否認公司打壓 姜濤稱6字感言出自真心

記者：林祖傑、林蘊兒

攝影：鍾偉茵

MIRROR再次奪年度組合金獎，隊長楊樂文（Lokman）表示對能否冧莊沒壓力，再得獎依然開心，會再努力做出更好作品，明年繼續努力，看看能否再奪此獎，反而與陳慧琳（Kelly）一起跳舞有壓力，「因為面對天后前輩不可以失禮，今次好多單位一同表演，挑戰亦高，估不到玩得咁開心」。對於他們被指似為陳慧琳伴舞，副隊長江𤒹生（AK）說：「不介意，就算幫Kelly伴舞也是我們的榮幸，大家一齊enjoy個舞台就OK，其他事我們毋須太理會。」MIRROR表示希望可以任陳慧琳紅館演唱會嘉賓。

姜濤稱回覆留言想網民放鬆

姜濤在台上講得獎感言只有「多謝大家，多謝。」6個字，他解釋：「6個字已經好多，真心去多謝，當時只想到這6個字，從來冇特別去諗講什麼，當下想講什麼就講什麼，不過現在不夠膽講什麼，就講多謝，真心多謝所有支持這個樂壇的樂迷，對於每個歌手來講，每個獎項都來之不易，得不到獎的也不要灰心，不代表努力白費。」之前他在愚人節留言「下輩子不是藝人」被鬧，ERROR成員郭嘉駿（193）也受牽連，姜濤稱只是愚人節開玩笑，現在自己對於所有言論都比較放鬆，「選擇回覆，只是隨心，純粹想對方放鬆點，知現在很多人好大壓力，希望大家對所有工作或言論，都輕鬆看待一切」。

盧瀚霆聽「教母」話凝聚粉絲

奪3獎的盧瀚霆稱有獎當然開心，沒有想過冧莊年度男歌手金獎，多謝投票的粉絲，會繼做好自己，最重要是將來的路怎樣行，如何再帶驚喜給大家。有傳被公司打壓，新歌《Heartbreaker》在電台零宣傳，他說：「知道粉絲好着緊我的作品成績和宣傳，相信公司對每一名成員都有不同的安排和策略，如去年我上電台多，今年就其他成員上多一些，每次都有不同安排，我都是睇公司安排，嚟緊我都會出新歌，大家向前看吧。」

盧瀚霆隨後在社交平台冧神徒，留言：「教母剛才跟我說：『團結就是力量，瀚霆你要繼續努力，凝聚所有神徒，正能量地互相支持，不要辜負他們對你的付出和期望』。真的感激每一名神徒，是你們令我的人生更加精彩，令我更有勇氣做每一首歌，謝謝你們每一位。」

不滿追問緋問 呂爵安呻畀氹佢踩

呂爵安被指獲公司厚待，3個月內推出3首新歌，他認為「厚待」是標題激發矛盾，空穴來風想令大家有爭拗，對此他覺得不需要回應，認為隊友陳卓賢（Ian）比自己更勤力。提到緋聞女友林明禎拍戲傷腳一事，聽到「女友」兩個字即表現敏感，更搬出林明禎日前答案說：「又陰我？你哋真係黑心呀！成日畀氹人哋踩，咁又唔得，又嚟又嚟！keep住講咗好耐，都仲keep住問，希望大家畀啲空間，唔好為難」。被問到林明禎搬屋一事，他一臉不悅說：「我冇需要同大家交代呢啲嘢。」

邱士縉睇VIVA表演亢奮大嗌

李幸倪（Gin Lee）爆有「鏡仔」看跟她同公司的女團VIVA表演亢奮大嗌，姜濤即指向邱士縉（Stanley）笑道：「都話會畀人睇到㗎啦！」其他隊友亦指向邱士縉，忍不住大笑，盧瀚霆笑到頭撼椅背。問邱士縉為何這麼按捺不住？他尷尬說：「師姐Gin Lee好敏銳，我只『嘩』了一聲，其實我次次都『嘩』，因為跳得好睇囉！我承認，表演實在太精彩，跳得好齊。（是否長腿很精彩？）我唔係睇呢啲。」

李幸倪繼叱咤女歌手金獎，在《CHILL CLUB》再奪女金，笑言歡迎大家稱呼她做「阿金」，稱獎項得來不易，沒有辜負投票給她的每名朋友，「是很大的鼓勵，感覺到自己有很大的進步，所以特別開心，因為記得只在第一屆攞過銅獎」。VIVA聽到李幸倪爆有男歌手看她們的表演「真心」嘩了一聲，她們表示雖不知對方是誰，但也很開心，要向對方說多謝。

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