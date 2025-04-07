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娛樂

【開箱】《白蓮會3》 今播大結局 揭誰大開殺戒

【明報專訊】《白蓮會》首兩季均叫好叫座，並為HBO帶來金球及艾美等獎項，而且發展出一套模式：以白蓮會度假酒店為背景，命案成為劇情懸念，從中窺見階級與人性的多樣與複雜，同時留下人物與線索給續集。首季故事發生在夏威夷，一開始就告訴觀衆有命案發生，再倒敘發生過程；第2季移師西西里島，在首季扮演富婆Tanya的珍妮花古烈治（Jennifer Coolidge）成為第2季命案的死者；第3季改到泰國取景，而且角色更多，韓國女團Blackpink成員Lisa參演，更成為熱話，初次拍戲的她表現不錯，但戲分有限。第3季開首也跟首季類近，度假酒店爆發連環槍聲，屍體出現，然後才倒敘到一周之前解釋來龍去脈。香港時間今早第8集大結局會在HBO、Max上架，到底誰開槍誰喪命將會揭盅。

前季兩角色再現身

在首季扮演水療中心職員Belinda回歸第3季，到白蓮會的蘇梅島酒店學藝；Tanya的丈夫Gary則易名Greg，跟年輕漂亮的女友Chloe旅居島上，到酒店用膳期間被Belinda認出來。第3季角色很多，單是酒店旅客便分成三組：中年漢Rick帶同年輕他一大截的女友Chelsea往度假，其實前者目的是要找出殺父仇人；荷李活女星Jaclyn跟兩名識於微時的好友Kate和Laurie來一趟敘舊之旅；財務管理專家Tim帶同太太Victoria、長子Saxon、女兒Piper及將入大學的么兒Lochlan入住白蓮會，因Piper聲稱一篇論文跟島上的佛寺有關。Lisa飾演酒店員工Mook，被酒店的保安員Gaitok暗戀。比起前兩季，《白蓮會3》角色更多，演出陣容也趨強大。據悉Rick一角原屬意《飢餓遊戲》活地夏里遜（Woody Harrelson），後者表示接獲邀請時很興奮，可惜一早安排好跟家人去度假，唯有婉拒演出。最後角色落在《異塵餘生》禾頓高堅斯（Walton Goggins）身上。此外，《哈利波特》積遜艾薩（Jason Isaacs）、《情迷聲色時光》柏嘉保斯（Parker Posey）、阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）的兒子柏德烈舒華辛力加（Patrick Schwarzenegger）、《殘酷意圖》莎拉浩克（Sarah Catherine Hook）和《模範愛侶》森尼禾拉（Sam Nivola）分別扮演Tim的一家五口；《職業特工隊3》米雪莫娜漢（Michelle Monaghan）、《波士頓絞殺手》嘉莉浣恩（Carrie Coon）、《鐵甲奇俠》李絲莉畢比（Leslie Bibb）分別扮演閨密三人組的Jaclyn、Laurie和Kate。《性愛自修室》艾美路活（Aimee Lou Wood）和《米芝蓮摘星奇緣》莎樂利邦（Charlotte Le Bon）則扮演Chelsea和Chloe。

結局加長至90分鐘

性在過去兩季佔了重要位置，今季也不例外；首集柏德烈舒華辛力加飾演的Saxon露臀，積遜艾薩扮演的Tim疑吃了鎮靜劑導致下體走光的戲分，均成為傳媒的談論焦點。不過Saxon、Chloe與Lochlan在Greg遊艇上醉後的「多人活動」，加上Saxon與弟弟Lochlan疑似亂倫一幕，則惹來不少觀衆反感。欲望與靈性也是《白蓮會3》的討論要點；Piper希望留在寺院一年修行，但到寺院住一晚也要弟弟陪伴；Victoria有種族偏見，包括看到年輕的泰國女孩跟中年禿頭白人一起，就認定前者並非自願，出言不遜說要帶對方回美國介紹端正的男人給她；更反對女兒要留在蘇梅島靈修，認定當地落後。Tim本來意氣風發，當得悉生意拍檔出問題，他也可能受查，只想到逃避或幻想殺人然後自殺。虛偽的人際關係則體現在閨密三人組身上，無論政見或感情生活，都可成為女人之間互相嫉妒、挑剔、針對的理由。最可愛直率的角色也許只有看來有點傻氣與神經質的Chelsea，她對Rick由始至終忠誠，並一眼拆穿Saxon虛有其表的貪色與膚淺。Rick看來不好相處，卻從復仇的過程中治癒了童年創傷。總的來說，今季話題十足，但人物太多，僅8集內容刻劃角色難免流於表面，譬如俄羅斯瑜伽教練及其朋友便顯得臉譜化；且看加長至90分鐘的第8集結局，會否帶來驚喜。

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