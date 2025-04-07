《創戰紀：戰神降臨》預告曝光

【明報專訊】美國影視博覽CinemaCon上周一連4日舉行，各大電影公司發放新片預告片段，當中部分主角更現身宣傳，包括《創戰紀：戰神降臨》（TRON: Ares，暫譯）謝勒力圖（Jared Leto) 及謝夫布烈治（Jeff Bridges），會上發布的首條預告片前日終於在網上曝光。故事講述女程式人員成立了極複雜的AI程式「戰神」，為執行危險任務，從數碼世界闖入現實世界，成為首度與人類世界接觸的人工智能生物，AI及現實世界正面相撞，爆發前所未見的存亡大戰。預告片段沒有任何對白但可見警車一分為二的特技鏡頭，還有《從前的我們》李姬蒂（Greta Lee）與《X檔案》姬莉安德遜 （Gillian Anderson）現身，謝勒力圖則壓軸登場。電影預計10月9日上映。