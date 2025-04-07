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娛樂

《創戰紀：戰神降臨》預告曝光

【明報專訊】美國影視博覽CinemaCon上周一連4日舉行，各大電影公司發放新片預告片段，當中部分主角更現身宣傳，包括《創戰紀：戰神降臨》（TRON: Ares，暫譯）謝勒力圖（Jared Leto) 及謝夫布烈治（Jeff Bridges），會上發布的首條預告片前日終於在網上曝光。故事講述女程式人員成立了極複雜的AI程式「戰神」，為執行危險任務，從數碼世界闖入現實世界，成為首度與人類世界接觸的人工智能生物，AI及現實世界正面相撞，爆發前所未見的存亡大戰。預告片段沒有任何對白但可見警車一分為二的特技鏡頭，還有《從前的我們》李姬蒂（Greta Lee）與《X檔案》姬莉安德遜 （Gillian Anderson）現身，謝勒力圖則壓軸登場。電影預計10月9日上映。

另一方面，《救參96小時》男星里安納遜（Liam Neeson）一改形象，拍攝喜劇《神探零零甩》（The Naked Gun），是1980年代里斯利尼爾遜（Leslie Nielsen）主演的《白頭神探》系列續集，將於7月31日在港上映，日前公開首條預告片。片中里安假扮小女孩入銀行，很快便制服劫匪，又露出士多啤梨圖案底褲，十分搞笑，跟他過去的嚴肅形象截然不同。

相關字詞﹕神探零零甩 里安納遜 謝勒力圖 創戰紀：戰神降臨

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