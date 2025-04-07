BOYNEXTDOOR學定廣東話講「叻叻豬」

6名成員用廣東話跟傳媒打招呼，稱繼去年來港出席KCON活動後，首度在港開騷，表示心情緊張，在會場見到很多粉絲，十分期待演出。其實BND巡迴演唱會已接近尾聲，成員稱到多個城巿演出，每個地方氣氛均不同，如像收禮物一樣開心。他們透露下月會推出新專輯，正密鑼緊鼓準備，對於新碟內容卻大賣關子，「想在形象方面有新嘗試，或許會更成熟，請大家多多期待」。Woonhak早前高中畢業，隊友可有為他慶祝？他稱出席畢業禮後即飛往日本會合隊友準備演唱會，「每名隊友都有送禮物給我，又切蛋糕慶祝，他們還把忌廉抹在我臉上」。談到第二次來香港，Riwoo稱若有空想去睇夜景，又謂想去行街及坐雙層巴士，還想品嘗點心。成員更學定廣東話，「好勁」、「我鍾意你」、「世一」、「叻叻豬」、「老婆」、「好靚」，準備在演唱會上跟香港粉絲互動。

記者：蘇珮欣