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娛樂

【娛樂場】《造星IV》羅思雅浸浴啟發靈感填詞《世界末日才一起》

【明報專訊】獨立歌手羅思雅（JESS Law）2022年闖樂壇，先後推出7首單曲，當中有她作曲填詞作品，近日推出新歌《世界末日才一起》，邀得樂隊Dear Jane結他手Howie作曲，她親自填詞，「初時沒想過自己寫詞，惟所邀詞人交來的詞，不符合我想法，最後只好親身上陣，就在一個清晨五六點天色將亮未亮的時刻，浸浴時受蒸氣瀰漫影響，靈感乍現，花了不足一個鐘便把歌詞寫好。歌曲取名《世界末日才一起》，因為我好喜歡周杰倫的《世界末日》，加上浸浴時煙霧迷漫的氛圍很切合低落的心情，有種世界末日感覺」。她提到副歌一句「難道待世界末日才一起」，在種種原因結合下，交出了這首虐心情歌，希望引發樂迷共鳴。

選亞姐奪冠入行燃音樂夢

羅思雅正式加入樂壇前，曾以不同身分闖娛圈。她在港大拿到獎學金到英國讀書，風險管理碩士學位畢業，回港後不適應寫字樓工作，於是發展網上生意，並做出成績，但母親認為女兒宅在家中不健康，為她報名參加選美，成為2019年度亞洲小姐競選香港賽區冠軍，誤打誤撞接觸娛樂圈。

羅思雅成為選美冠軍後認識了不少音樂圈朋友，喚起年少時曾有音樂夢，之後報名參加ViuTV《全民造星III》，不過因合約問題退選，翌年再參加《造星IV》，96強止步。

羅思雅從比賽中汲取舞台經驗，又從得失中檢視未來路向，最後決定給自己一個機會，踏上歌唱路途，發掘自己的音樂潛能，尋找人生可供發揮的可能。她承認今時今日做歌手不容易，仍在摸索階段，要學習、要計劃，全都是極具挑戰的課題。當獨立歌手沒有唱片公司，幸獲不少音樂前輩和好友支持，除Howie，還有樂隊Zen鼓手關禮琛，分別為她作曲、編曲和監製，從中得到實踐機會。羅思雅給自己定下5至10年的發展期限，在這期限裏，盡量做自己想做的音樂，盡情享受歌唱帶來的樂趣和滿足感，最後不管成功與否，總算走過一段無悔人生。

相關字詞﹕獨立歌手 JESS Law(羅思雅)

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