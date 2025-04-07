魯振順怒斥無綫山頭文化 稱炒一廢高層救十幾個

資深製作人楊紹鴻主持的YouTube節目《小鴻吹水站》，日前播出魯振順上月中，藝人大會前的訪問，從藝訓班入行講起，大吐苦水，自稱在人事關係上較蝕底，原本有份拍電影《邊緣人》，最後機會落在艾迪身上。

曾因家事推劇被高層粗口問候

魯振順又曾因家事不能接拍劇集，結果被當時的無綫高層何家聯粗口問候阿媽。他稱多年來載浮載沉心情難受，「有也文也武的人不了解我的資歷，稱我只能做小人物角色，最後這個人很快就在圈中消失了。現在抱做好一份工心態，明白這行業好殘忍，所以要積穀防饑」。

魯振順表示以前不同的角色有代表人物，但山頭文化只重視自己人，錯重點失平衡，觀眾不是只看兩個演員。他提到跟無綫仍有合約，這方面又有複雜問題，笑言：「不知哪個『聰明人』想出來，以為慳錢，只會衰得更快，自己扼殺自己。」

提到不少資深藝人心灰意冷離開，高層不知道他們矜貴，愈來愈少這輩分藝人，魯振順稱不知道高層想什麼，怒斥說：「有些只坐着，是廢的，炒他們一個可以救十幾個。」楊紹鴻提醒魯振順這些話一出，怕他更快無得做，魯振順說：「我仲有3年就70歲，食得幾多吖！只想講自己不是沒有價值，只是沒有被運用與珍惜。」

娛樂組