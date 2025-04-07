明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

鄧小巧開騷曬舞技打側手翻 稱目標登紅館出絕招耍雜技

【明報專訊】鄧小巧相隔6年再開個人騷，一連兩場《I'm here Live 2025》音樂會前晚假旺角麥花臣場館開鑼，外籍丈夫白先生、英皇娛樂老闆楊受成、李幸倪、泳兒、許廷鏗和陳蕾捧場。鄧小巧甫開場獻唱多首歌後，情緒洶湧眼濕濕，之後大跳性感舞步兼表演打側手翻，炒熱全場氣氛。她稱人要向高處望，若有機會開紅館騷，將出盡絕招耍雜技，如吊威也、跳火圈和一字馬。

記者：林蘊兒

鄧小巧甫出場一口氣連唱多首歌，接着換上全白裝束披上頭紗演繹《白髮齊眉》、《重陽》、《原罪》等，唱畢忍不住用紙巾拭淚，觀眾報以掌聲和歡呼聲鼓勵，她說：「6年喇，有沒有人2019年出現過，到2025年今（前）晚都在呢？」台下有觀眾大叫「你好靚呀！」小巧用英文向台下的丈夫翻譯，笑言另一半不懂中文，要他坐足全晚，聽不明她的歌都幾慘，又解釋本來一心想跟大家打招呼，沒想到情緒變洶湧才眼濕濕。

笑稱英皇擁最多識打側手翻歌手

鄧小巧獻唱快歌前，呼籲全場觀眾起立一齊跳舞，她擺出扭腰動作和誘人甫士，展露性感一面。她開騷前曾預告送大家驚喜，「找數」表演打側手翻，歌迷尖叫兼大力拍掌，自言已有一段時間沒有跳舞，然後望向台下老闆楊受成笑說：「據非正式統計，英皇娛樂擁有最多識打側手翻的歌手，可能要識打先可以簽約這間公司，講笑吧，希望大家看得開心。」

演唱會尾段，鄧小巧說有感社會愈來愈不開心，似形成對立局面，想藉這幾年儲落的歌曲療癒大眾，盼聽完後不再對世界心懷恨意，人就可以覺得安心自在和舒服。安歌環節，鄧小巧唱《將沙拋給一片海》和《雲吞》前，有觀眾提議唱《半杯水》，她承諾：「上紅館我就會『找數』，絕招要留給勁的地方用。」

老公特訓 日行一萬步助減磅

鄧小巧騷後受訪，透露自小在學校跳繩，有練開側手翻動作，有肌肉記憶，加上拍《四大發明》MV也有翻筋斗，側手翻則未公開做過，趁開騷娛樂大家。鄧小巧與同公司的Twins一樣表演側手翻，她無意比較，感激公司老闆、歌手同事和多名好友撐場，提到丈夫即甜笑說：「老公幫我減肥，輕了幾公斤，陪行山又逼我每日行1萬步，又要食好多維他命丸。」

鄧小巧在台上跳舞時搔首弄姿玩性感，她稱當初在家自行練習時，被丈夫望着感覺勁尷尬，不敢在他面前跳，需要閉門練習。在台上稱要進軍紅館，鄧小巧解釋人要向高處望，若真的登上紅館，會施展渾身解數，笑言：「表演耍雜技，如吊威也、做一字馬和拱橋，甚至跳火圈都可以一試。」

相關字詞﹕鄧小巧

上 / 下一篇新聞