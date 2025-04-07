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娛樂

CHILL CLUB頒獎禮 陳慧琳領軍跳唱掀高潮 盧瀚霆攬3大獎 李幸倪奪女金

【明報專訊】ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介24/25》昨晚假啟德體藝館舉行，MIRROR及成員個人共奪12個獎，盧瀚霆（Anson Lo）個人獨攬3大獎，包括「CHILL CLUB年度男歌手」金獎、現場觀眾投選「人人樂壇年度歌手大獎」及「人人樂壇年度歌曲大獎」（Hey Hey OK!），成為大贏家。隊友姜濤在年度男歌手屈居銀獎，但兼得「MOOV大數據至尊歌手」及憑歌曲《黑月》獲「音樂第一歌曲獎（跳唱歌曲）」。至於李幸倪則延續奪金氣勢，獲年度女歌手金獎。

記者：林蘊兒、林祖傑

攝影：鍾偉茵

姜濤亦奪3獎

Anson Lo在頒獎禮尾聲一口氣贏得3大獎，連續第4年奪年度男歌手，該獎今年恢復分金銀銅，隊友姜濤與陳卓賢（Ian）分獲銀、銅。大會今年增設現場觀眾投票選出「人人樂壇年度歌手大獎」及「人人樂壇年度歌曲大獎」，均由Anson Lo奪得，其中《Hey Hey OK!》在6858總投票人數中獲得2087票奪歌曲獎；歌手大獎在6687人投票中獲得2079票。他領獎時開心擺心心甫士冧神徒（粉絲暱稱），「好多謝投票畀我的每位觀眾，這幾年我可能有做得不完美的時候，會犯錯做得不好，好多謝大家包容，令我可以推出不同曲風的歌，希望將來有更多不同作品畀大家睇」。他亦多謝MIRROR兄弟支持。

MIRROR加個人共奪12獎

姜濤除獲年度男歌手銀獎，與Ian同獲「MOOV大數據至尊歌手」，以及憑《黑月》奪得「跳唱歌曲」。Ian亦獲3獎，包括「年度唱作歌手」銅獎。MIRROR獲「年度組合」金獎，柳應廷（Jer）以歌曲《筆觸男孩憂鬱之死》奪得「搖滾歌曲」，邱傲然（Tiger）獲「年度新人男歌手」金獎。團隊加成員共奪12獎。

「年度女歌手」方面，金銀銅得主分別是李幸倪、陳蕾及陳凱詠，前者多謝主辦單位辦頒獎禮；陳蕾盼廣東歌走得愈來愈國際性；陳凱詠表示今年會出碟及預告在紅館開騷。張天賦（MC）獲「MOOV大數據至尊歌手」及憑《說謊者》奪「流行歌曲」。林家謙則獲「年度唱作歌手」金獎，以及憑《普渡眾生》奪「歌手推介歌曲大獎」。

播歌手得獎感言 場面尷尬

今年大會特別安排歌手預先錄定得獎感言，在領獎時播出，歌手只行上台攞完獎便落台，場面有點尷尬。直至最後5個大獎，得獎歌手終可上台講感受。此舉相信是避免像過往得獎者講感言太長令節目超時，結果比預定時間早10分鐘結束。馮允謙憑《會再見的》奪得「流行歌曲」時未有立即現身，現場播了他的得獎感受，他表示剛在後台補妝，被邀出場時不知發生什麼事，亦不知得獎。缺席的張敬軒憑《青春告別式》獲「流行歌曲」，事前拍片講得獎感受。

盧冠廷獲終身成就獎不言休

方大同今年2月病逝，頒獎禮開始時，現場樂隊彈奏他的歌曲《愛愛愛》致敬。今屆開場亦打破慣例，率先安排幕後音樂人出場，之後才輪到歌手現身。盧冠廷獲頒終身成就獎，形容這獎對他太震撼及估不到會頒這麼大的獎給他，又說獲這個獎不是一個人可以做到的事，要有好多人幫手，多謝陪着他多年的太太唐書琛。他笑指通常得終身成就獎會讓人覺得差不多退休，他告知大家：「my music, my life𠵱家先開始，多謝晒！」

陳慧琳擔任「Dance in the City」表演嘉賓，出場與舞蹈員跳唱《一念天堂，二人結界》，全場觀眾興奮尖叫。她再帶領後輩MIRROR、COLLAR與ERROR隊長梁業（肥仔）跳唱《失憶周末》，狀態弗爆。肥仔又與MIRROR及COLLAR隊長楊樂文及沈貞巧同場比舞。ERROR成員吳保錡早前因與陳百祥合照惹負評，沉寂兩個多月，昨晚再公開露面，公關表示他與何啟華節目後不受訪。

大批粉絲開場前在場外廣場聚集，帶備燈牌為偶像造勢，姜濤及Anson Lo粉絲數目最多，有逾千粉絲吶喊，不少姜糖（姜濤粉絲）除大叫口號，亦高呼「姜濤，生日快樂」，提早為偶像慶生。

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