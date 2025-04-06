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娛樂

【開箱】《俠客李奇》從「烈探狙擊」到「神隱任務」 保持爽劇節奏

【明報專訊】《職業特工隊》湯告魯斯（Tom Cruise）主演電影《烈探狙擊》（Jack Reacher），改編自英國作家Lee Child的同名小說系列，其後《人在江湖》、《逃》的編劇兼監製尼克辛多拉（Nick Santora）拍成美劇《神隱任務》（Reacher），由激似年輕阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）的《忍者龜：魅影突擊》男星艾倫里治遜（Alan Ritchson），扮演這個原著中形容為金髮、身高6呎5吋、體重250磅的退伍軍人，無疑比湯告魯斯更神似，首兩季先後於2022及2023年在影視串流平台Prime Video上架，第3季亦於上月27日播出大結局，而且迅即宣布開拍第4季，另一部外傳《Neagley》亦正在籌備當中。《神隱任務》已成為Prime Video的王牌劇集，不過此劇第3季在港區Prime Video不知何故易名為《俠客李奇》。

當臥底報仇

不管名字是《神隱任務》還是《俠客李奇》，第3季保持了前兩輯的爽快；以首集為例，開場沒多久艾倫里治遜扮演的主角李奇離開二手唱片店，兩眼向左右一望，已察覺一名男孩會遭綁架，及時出手救了他，卻誤殺了一名警察。男孩名叫李察，其父貝克是專營地氈的富商，李察過去亦曾遭綁架，並遭割去耳朵，因此貝克願意聘用李奇當保鑣，卻必須通過測試，玩了一場俄羅斯輪盤，李奇保住了性命，也得到保鑣的工作。有看前兩季的觀衆可能會懷疑，李奇向來連行李都沒有，一直瀟灑來去自如，怎會願意當保鑣？果然第一集後半以倒敘形式揭開，李奇遇見殺害其舊同袍的仇人昆恩，後者又跟緝毒組調查的案件有關，女警達菲要求李奇當臥底，潛伏到貝克家中找出達菲線人泰瑞莎的下落。所以綁架李察，根本是緝毒三人組在背後自導自演，故意讓李奇當英雄，贏取信任後潛伏貝克家中。

李奇後來發現貝克只是傀儡，昆恩亦非販毒，而是偷運軍火。跟前兩季不同，尤其第2季中，李奇跟過往110特別調查小組的同袍「團聚」，今季他單打獨鬥並當上臥底，連跟達菲通訊也要用藏在鞋底的手機；為了不讓人發覺自己外出，深夜繞水路游泳返回住處，看來有點不可思議，但當劇情推展夠迅速，就不會留意到這些瑕疵。

巨人對手現身

李奇今季也遇上對手，劇組找來外號「荷蘭巨人」的健美先生奧利華理查斯（Olivier Richters）客串貝克的保鑣保利，他身高7呎2吋，體重350磅，扮演李奇的艾倫里治遜雖然有6呎3吋，相比之下也變得嬌小。此外，今季李奇出手相當狠辣，而且毫不猶豫，當身分差點被揭發，立即滅口，甚至佈局殺害貝克的保安主任杜克，以成為貝克的得力助手。就跟前兩季一樣，李奇跟劇中女角有感情線發展，不過今季他跟達菲之間只是蜻蜓點水，算是在連場動作之間的調劑。

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