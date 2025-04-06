金賽綸逝世49天 好友金寶拉發文悼念

金寶拉稱看着金賽綸升上初中、高中、自己開車，指對方很喜歡收信，也開始喜歡寫信給她，無論是傳短訊或親筆信，就算不是生日也寫，「討厭寒冷的老么，不要摔倒，傻瓜，快收信吧」。金寶拉還上傳了一段兩人笑容燦爛的影片，寫道「只顧說話連飯也沒好好吃的賽綸，現在吃完飯再說吧」。

據悉金賽綸與金寶拉及AKMU（樂童音樂家）成員李秀賢十分老友，曾一起亮相節目《獨立萬歲》。據報在韓國文化中，逝世第49日相當重要，象徵真正要和故人道別，這也是金寶拉在金賽綸逝世後，首次公開悼念對方。