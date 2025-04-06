明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

入行20年馬不停蹄 岡田將生今年停工休息

【明報專訊】《黃金少年》35歲男星岡田將生早前獲邀擔任亞洲電影大獎（AFA）青年大使，推廣亞洲電影。他來港期間接受本報專訪，透露入行20年，一直馬不停蹄工作，今年會停工休息，好好思考未來發展。

未有時間看《九龍城寨》

岡田將生對於擔任青年大使，深感榮幸，同時表示想對亞洲電影有所貢獻，多參與推廣活動。談到日本電影獨特之處，他稱有種溫暖感，帶出日本漂亮景色，特別推介三宅唱執導的《長夜盡頭的微光》，該片探討歧視、情緒病等社會問題。被問到日本影壇的變化，他稱改變了許多，變得更加開放，台前幕後均願意溝通及表達意見。

岡田將生自言愛看電影，尤其鍾情動作片，「因為可以完全投入動作世界，忘卻煩惱。我特別喜歡韓國及香港的動作片，總是讓人熱血沸騰」。《九龍城寨之圍城》在日本大受歡迎，他表示好想睇，可惜未有時間。

入行近20年的岡田將生，足迹遍及電影、電視及舞台劇，演出作品近百。單是去年便演出《黃金少年》、《Last Mile》等3片，還有4部電視劇，包括《1122好夫妻》及《不適當也要有個限度》等。年初至今已參演電影《一去不返》、日劇《御上老師》及《地震之後》，他稱雖然忙到沒有私人時間，想看電影也不行，但真的很喜歡演戲，「因為鍾意才去做，才有體力去做」。至於會否重溫舊作，他即耍手擰頭說：「從來不會，因為太怕醜了。」他自言其中一部特別不堪回首，但不可以說出來，因為對其他演員及導演等好像很沒禮貌。

岡田將生去年底宣布與《虹色病歷簿》女星高畑充希結婚，踏入人生另一階段，他透露今年決定不拍戲，「入行近20年，如今30多歲，一路好努力工作，覺得是時候去充實自己，想想將來的路，給自己時間去思考人生」。

來港買XO醬當手信

決定暫時停工的岡田將生稱最近開始關注養生，「年紀開始大，不能接受自己衰老，所以詢問了許多專家，應該如何養生。其實要健康還是要多做運動及注意飲食。」他透露之前在港買了XO醬做手信，試過用XO醬炒飯，覺得很好味，會想再買一些回去日本。他還問記者，香港有什麼好的醬料，給他介紹了辣椒醬，希望他與家人會喜歡。

服裝造型：OISHI YUSUKE

化妝及髮型：ISONO AKARI

場地：香港朗廷酒店

特別鳴謝：亞洲電影大獎學院

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕岡田將生

上 / 下一篇新聞