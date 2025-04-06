《MINECRAFT》收8268萬稱冠 電玩遊戲改編電影美國最佳優先場成績

《MINECRAFT：我的世界大電影》除了積遜莫瑪、積彼克之外，還有《白蓮會》珍妮花古烈治（Jennifer Coolidge）、《勁爆女子監獄》丹妮爾布祿斯（Danielle Brooks）及《星期三》愛瑪邁亞斯（Emma Myers）主演；電影改編自史上最暢銷的電玩遊戲之一Minecraft，故事講述「垃圾佬」加里森、亨利、妮坦莉、黛恩突然被拉到神秘入口，闖進充滿奇想的古怪立方體奇境之中，必須掌控這世界，讓它遠離邪惡事物；同時與專業工匠史提夫聯盟，展開神奇冒險之旅；五人面對各種挑戰，各自獨特的創造力重新被激發，而目的只有一個：重返現實世界。

中學生擠滿戲院大堂

據美媒Deadline報道，《MINECRAFT：我的世界大電影》周四上映優先場，不少戲院大堂擠滿了中學生，電影放映期間，他們大聲歡呼、叫喊，並且喊出遊戲中的台詞。當積彼克唱歌時，這些學生甚至跳到座椅上，又在通道起舞， 場面充滿活力，又非常熱鬧。事實上，Minecraft電玩遊戲有龐大粉絲基礎，銷量達3億之外，每月活躍玩家接近1.4億。根據爛番茄網《MINECRAFT：我的世界大電影》的觀衆好感度達87%。美媒預計該片周五開畫連優先場可進帳5500萬美元（約4.29億港元），首周末3天有機會收1.3億美元，若成事將超越《美國隊長4：勇敢新世界》，成為今年的最佳開畫成績。如果首周末可收超過1.46億美元，更將踢走《超級瑪利歐兄弟大電影》，登上史上最賣座電玩改編電影開畫票房寶座。