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娛樂

破格犯罪電影《搗破法蘭克》 叛逆青年打劫奸商

【明報專訊】動作犯罪電影《搗破法蘭克》以網絡眾籌形式開拍，甄峻賢監製，蔡康凝執導，談善言、林家熙、岑珈其、楊偲泳、袁富華及楊偉倫主演，擺脫既有港片犯罪電影風格，以年輕、衝動、狂野，刻劃光纖年代搶點擊的瘋狂行徑，顛覆一貫拍攝手法，演員皆以新方向挑戰固有框架，展現新思維及新畫面，早前入圍第22屆西班牙亞洲夏日電影展競賽部分。故事講述一群叛逆青年，組成劫富小隊，犯案留下塗鴉標記，戴上兔仔面具，自拍械劫過程，上載互聯網，挑戰道德底線，賭上自身前途及安危，但求點擊流量，同時公然狙擊奸詐黑商，引發軒然大波。

劫富小隊直播犯案

片中談善言飾演紀月，形容「法蘭克」的劫案要好似行為藝術，程序要做足，打劫給什麼觀眾睇，由他們話事。紀月在輟學邊緣，面對投身社會的無力感，她忽發奇想，與其找工作做社會奴隸，不如自己掌控命運，以自己的方法「做世界」，打造屬於自己的職業生涯。她想到的方法是一邊犯案、一邊將片段上載至互聯網，製造迴響繼而成為「打劫界KOL」！在紀月初犯傷人罪被捕，她執行社會服務令時，認識同為罪犯初哥的陶俊（岑珈其飾），以及青梅竹馬的Hugo（林家熙飾），三人組成劫富小隊名為「法蘭克」。他們本是社會遺棄的「怪胎」，但各自身懷奇技，走在一起既能互補又可並肩作戰，目標要令奸詐富商們永無寧日。為了增強兵力，「法蘭克」招攬了專以富裕人士為對象的出租女友Chelsea（楊偲泳飾），正式向醜陋的上流社會宣戰！

捲入洗黑錢陰謀

同時，上流教會爆出醜聞，指控富豪教徒們借教會奉獻為名來輸送利益，教會執事代表富豪何家宏（袁富華飾）成為眾矢之的。何家宏在記者會中澄清，並嘗試轉移傳媒視線，更將焦點移至「法蘭克」的劫案上，他發表一番攻擊「法蘭克」的言論，引起軒然大波。正當「法蘭克」打劫一間找換店，意外捲入教會的洗黑錢陰謀，這次劫案帶來意想不到的危機，「法蘭克」能否一如既往，安然無恙脫身自保？

談善言︰角色憤世嫉俗

談善言談到飾演「法蘭克」首領紀月，「紀月憤世嫉俗，對很多事情都看不順眼，尤其是對虛偽、不公平的事。她的朋友因某有錢人而發生一些事，令她更加仇富，覺得這世界不公平。紀月處事莽撞衝動，但肯為自己及愛護的人行動，繼而伸張正義」。林家熙飾演Hugo是毒品拆家，被拘捕後與紀月接受社會服務令，性格貪玩調皮，明戀紀月，但對方愛理不理對待。

岑珈其的角色陶俊表面是貨車司機，實際是專門幫拍檔偷拍的小混混，他說陶俊比較膽小怕事，來自小康之家，自小被塑造成守規矩的人，所有事都不要行差踏錯，做事墨守成規，作風保守內向。

楊偲泳飾Chelsea，任兼職女友，繼而從事不法勾當。她表示Chelsea的性格跟自己有點相似，都是比較倔強，追求自由，但角色比她更勇敢及瀟灑。

《搗破法蘭克》4月17日上映

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