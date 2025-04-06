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娛樂

拒扮黑魔后拍廣告 王菀之：要新橋

王菀之收100張《白雪公主》惡搞照 雲浩影冇被催婚

【明報專訊】王菀之與好友張敬軒早前被網民惡搞成真人版電影《白雪公主》中的黑魔后和白雪公主，有相又有影片。王菀之昨日演出戶外音樂會，笑言收到過百張這些相片，整得有點似。她表示有客戶提議用這條橋拍廣告，但她表達不願意，要求有新鮮感。她未來工作排到2026年底，早前趁有假期與老公到日本旅行三星期，看展覽尋找新靈感。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

王菀之與雲浩影昨日於尖沙嘴文化中心露天廣場演出音樂嘉年華，分別獻唱多首歌曲。王菀之下月演出舞台劇《SUCK樂園》，稱不會閉關排練，因工作已排得滿滿，她說：「好感恩，工作排到2026年底，每天都在工作中，除舞台劇，還有自己音樂劇和話劇，又會跟管弦樂團合作。（老公沒投訴？）他無出聲投訴，但感受到氣場，暫時都好支持我。」

工作排到明年底 收百張惡搞圖

王菀之表示要到年底才有一日假期，為應付未來工作，打算健身增強體能。老公會否陪伴健身？她說：「老公健身多年，我要加把勁跟上他的程度，才可以一起健身，但絕對不會找他做我健身教練，驚鬧交收場。」她表示忙到連與老公撐枱腳的時間也沒有，所以早前趁有空，與老公到日本旅行三星期，有去看展覽，吸收新事物尋找靈感。

提到網民將她與張敬軒惡搞成真人版《白雪公主》中的黑魔后與白雪公主。王菀之稱收到不同人傳來照片，起碼有100張，她說：「都有少少似。（張敬軒似白雪公主？）不評論他似唔似，他沒有為此事聯絡我，可能他有太多人要多謝和回覆，所以無理我。有客戶向我提議用這條橋來拍廣告，但我不願意，我要新橋。」

雲浩影與男友合作有火花

雲浩影穿吊帶衫演出，稱雖然覺得凍，但首次冒雨演出感覺頗浪漫。她透露快將推出新歌，由男友T-Ma（馬敬恆）監製，曲風有別之前的歌曲，熱血得來帶點型格，好難唱，她說：「男友話我有rock的一面，我就覺得可以更好，仍在摸索和學習中。錄音時，大家都有堅持，但無損感情，反而好有火花。」她表示稍後會與父母返家鄉探望公公、婆婆，男友不會同行。

會否向公公、婆婆報喜有男友？她說：「我會跟他們說，記得要聽我的新歌，我所有歌他們都會聽，歌迷為我印製的月曆，他們會派給鄰居，話月曆上的女仔是他們孫女。（有否催婚？）不會，好自由，反而叫我慢慢來。」

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