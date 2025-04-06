離巢無綫前考獲4牌照 游莨維自嘲「食軟飯」度日好痛苦

3年前續約人工減半

游莨維透露2022年公司跟他傾續約，開出人工減半的條件，見個銀碼，反問自己對公司是否無價值？「這個銀碼，我可能去做洗碗、保安都搵得到，我不是貶低洗碗」。他有兩個小朋友，該價錢如果不爆騷，只有底薪難以生活，到2023年積蓄見底，如再簽3年將來點算？他去年初已約滿無綫，轉簽邵氏一年，但機會欠奉，到公司再跟他談續約時，令他感到迷惘，繼續留下見不到自己未來同位置，決定離巢。

游莨維自爆在疫情4年靠「食軟飯」度日，稱老婆事業穩定，支持着家庭，「要多謝老婆，我過去4年都食軟飯，係我不對！燈油火蠟我搞掂，但有些大數都要靠老婆，其實作為男人好痛苦，點解決定不再續約，因為覺得辛苦太太。太太都話，最擔心男人不肯做事，我自問肯做」。

游莨維18年電視生涯做主持為主，代表作除兒童節目《問問Master Joe》外，做了16年外景採訪、惹起多次爭議的《東張西望》。對於常被安排採訪突發新聞，他否認是「啃豬頭骨」，「我不介意，做得突發就預了日曬雨淋」。

娛樂組